Esgrima
La tiradora María Mariño logra un bronce en florete en el Europeo de Francia
La deportista gallega, de 33 años, suma la segunda presea española tras el oro de Lucía Martín-Portugués en sable.
La tiradora gallega María Mariño se colgó este miércoles la medalla de bronce en la modalidad de florete y logró, tras el oro de Lucía Martín-Portugués en sable, la segunda presea española en el Campeonato de Europa de Esgrima que se están disputando en Antony (Francia).
La viguesa, de 33 años y que ya fue bronce por equipos en los Europeos de 2025 en Génova (Italia), se aseguró el bronce, la primera medalla individual del florete femenino español en un Europeo, al alcanzar las semifinales en el torneo continental, cruce en el que cayó ante la ucraniana Olga Sopit por 8-15, tiradora que terminaría conquistando la presea de oro.
Antes, la española venció a la eslovaca Gaia Cantucci (15-6), la polaca Julia Walczyk-Klimaszyk (15-13), la ucraniana Alina Poloziuk (15-4) y la húngara Flora Pasztor (15-14).
Es la segunda medalla española en este Europeo de Antony, después de que la tiradora Lucía Martín-Portugués se coronara este martes campeona continental de la modalidad de sable, después de vencer en la final a la rusa Yana Egorian (15-13).
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