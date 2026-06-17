Este es el significado de los parches que llevan algunos jugadores en el Mundial

Solo los más observadores se habrán dado cuenta de los curiosos detalles que llevan algunos jugadores en sus camisetas. Son los nuevos parches que ha implementado la FIFA para este Mundial y que varían en función del jugador y de la selección, algunos de ellos son muy exclusivos. Todo el mundo tiene en mente los parches de la Champions League con el número de títulos conseguidos, destinados a los clubs que han ganado tres títulos consecutivos o cuatro o más en total. Pero la FIFA ha querido ir mucho más lejos, con parches para jugadores que cumplan alguno de los requisitos.

Parche para debutantes

Los jugadores que debutan en una Copa del Mundo llevan un distintivo exclusivo ubicado debajo del parche habitual del torneo. Este parche solo lo llevan los jugadores en el día de su debut, es decir, que en el segundo partido que disputen ya no lo llevarán. Esta singularidad proviene del acuerdo de la FIFA con Fanatics, la empresa que producirá los cromos a partir de 2031. Después del partido del debut, el parche se quita para ser integrado en una carta coleccionable que será puesta al mercado más adelante.

Parche Legacy

El parche Legacy es aún más exclusivo que el de debutantes, pues solo lo llevan los jugadores que hayan disputado cinco o más Mundiales. Jugadores que han dejado un legado imborrable en esta competición y que forman parte de esta exclusiva lista son Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer y Yuto Nagatomo. Hay dos porteros, Guillermo Ochoa y Fernando Muslera, que, pese a haber sido convocados en cinco o más Mundiales, no llevan el parche porque no han disputado ningún minuto en alguno de ellos.

El parche Legacy, en la manga derecha de Leo Messi. / ROBERTO SCHMIDT / AFP

Parche Guante de Oro

Los arqueros que hayan ganado el premio al mejor guardameta en ediciones anteriores también llevan un emblema exclusivo. Se trata del parche Guante de Oro. En Qatar 2022, el mejor portero fue el argentino Emiliano Martínez, que con sus actuaciones contribuyó a la tercera estrella de la albiceleste. También lucirán la insignia Manuel Neuer, ganador en Brasil 2014, y Thibaut Courtois, Guante de Oro de 2018.

El parche de Thibaut Courtois en el partido de Bélgica frente a Egipto. / ALEX GRIMM / Getty Images via AFP

Parche Bota de Oro

Los máximos goleadores de anteriores citas mundialistas también tienen su distintivo propio. Los jugadores que lo pueden lucir son Kylian Mbappé, máximo goleador en Qatar 2022, Harry Kane, que anotó seis tantos en 2018, y James Rodríguez, revelación de 2014 con seis dianas.

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Kylian Mbappé con el parche de Bota de Oro. / KEVIN C. COX / Getty Images via AFP

Parches por selecciones

Y esto no termina aquí. Las selecciones también tienen sus parches exclusivos, aunque son más sencillos y tradicionales. Las campeonas del mundo llevan uno de los dos parches dorados, en función de la camiseta. Solo lo pueden lucir una corta lista formada por Brasil, Alemania, Argentina, Uruguay, Francia, Inglaterra y España. Los demás países tienen un parche blanco o negro según el color de la equipación que usen.