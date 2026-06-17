El Real Madrid oficializa el fichaje de Bernardo Silva, pretendido por el Barça y 'cerrado' por el Atlético

Bernardo Silva se ha convertido en el quinto fichaje del Real Madrid este verano, tras las contrataciones de Mourinho, Konaté, Dumfries y Cucurella. El club blanco ha hecho público un escueto comunicado en el que informa que "el Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028". El jugador estaba libre después de acabar contrato con el Manchester City y había sido pretendido por el Barcelona y el Atlético, entre otros.

La llamada de Mourinho

Diego Pablo Simeone había hablado con el futbolista luso, al que también había contactado el Fútbol Club Barcelona para convertir en jugador azulgrana. A Silva, que cumplirá 32 años el próximo 10 de agosto, le había gustado más lo que había escuchado por voz del Cholo, que le quería para convertirle en un jugador fundamental en el Atlético supliendo la baja de Griezmann. Sin embargo, una llamada a última hora de José Mourinho hizo saltar por los aires el preacuerdo que tenía con los colchoneros. Jorge Mendes había llamado a José Ángel Sánchez en enero, febrero, marzo y abril ofreciendo al mediapunta, pero desde el club blanco se descartó su fichaje en esos momentos. Hasta que entró en escena Mourinho, quien lo telefoneó después de hablar con Mendes, representante del futbolista y del técnico, para cerrar una operación que el entrenador calificó de necesaria para suplir las bajas en la creación del juego de futbolistas como Modric o Kroos.

Silva es el quinto fichaje cerrado por el Real Madrid este verano y el segundo que llega libre, como el central francés Ibrahima Konaté. Por el técnico ha tenido que pagar 15 millones de euros al Benfica para que quedase liberado, al Inter le pagará 20 millones de la cláusula de rescisión del lateral holandés, y el fichaje de Cucurella ha costado al Real Madrid alrededor de 60 millones (55 fijos más un bonus de cinco) que pagará al Chelsea. La llegada de Silva ha provocado que el argentino Nico Paz, que tenía previsto regresar al club blanco tras su cesión al Como haya pedido quedarse a las órdenes de Cesc Fábregas en Italia, y deja en una posición comprometida al turco Arda Güler, que había ganado protagonismo con Xabi Alonso en el banquillo. El otomano ahora perderá minutos con la llegada del portugués, que debuta esta tarde en el Mundial con Portugal a las 19:00 enfrentándose a la República Democrática del Congo.

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Con las incorporaciones de Silva, Cucurella, Dumfries y Konaté son ya 14 los jugadores blancos que están tomando parte en el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá: Jude Bellingham (Inglaterra), Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni e Ibrahima Konaté (Francia), Vinicius y Endrick (Brasil), Fede Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía), Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania), Brahim Díaz (Marruecos), Denzel Dumfries (Países Bajos) Marc Cucurella (España) y Bernardo Silva (Portugal).