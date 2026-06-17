Y pensar que Leo Messi era del Barça

No sé usted, pero yo nunca olvidaré aquellas lágrimas. No sé usted, pero yo nunca olvidaré aquel timo. Y no lo olvidaré porque pronto se cumplirán cinco años de aquel llanto, de aquella desgarradora despedida, del momento en que Joan Laporta, que todavía no ha encontrado (y, tal vez, tal vez, le dé igual) una explicación de por qué decidió prescindir de Lionel Andrés Messi, hizo que el Barça se quedase sin el mejor futbolista de la historia.

Nos engañó a todos hablando de dinero. Messi generaba su propio dinero. Messi se pagaba solo. Messi era el Fútbol Club Barcelona. Messi era nuestro y Joan Laporta, que había prometido arreglar su renovación con un asadito, nos dejó sin ‘D10S’, se lo regaló al mundo.

Millones de culés recuerdan aquel instante estremecedor. Y millones de culés han asistido esta madrugada (fijo que mucha gente interrumpió su sueño esta noche) a una de las mayores exhibiciones futbolísticas del más inmenso futbolista, del futbolista total, no solo goleador, de todos los tiempos.

Leo Messi celebra su segundo gol ante Argelia. / TOM WELLER / DPA

Lionel Andrés Messi, con 38 años, se ha convertido hoy, en EEUU, en la Copa del Mundo, en su sexto Mundial, superando los cinco de Antonio ‘Tota’ Carbajal, Lothar Matthäus y Rafa Márquez, en el máximo goleador de la competición mundialista, empatando con el alemán Miroslav Klose, con 16 tantos cada uno.

Y no solo eso, no, no, la ‘Pulga’, a sus 38 años, se convierte también (él siempre es el primero en todo) en el futbolista más veterano en lograr un ‘hat-trick’, perdón, un triplete. El anterior era, vaya, ¡menuda casualidad!, Cristiano Ronaldo, en 2018, en un España-Portugal (3-3). CR7 tenía, entonces, 33 años.

Y uno no puede olvidar aquellas lágrimas porque al Barça le arrebataron uno de sus mayores tesoros. Por suerte, Messi no desapareció del fútbol y aquí está, no solo vivo, no solo demostrando (hasta que llegue Lamine Yamal) que es el mejor futbolista del planeta Tierra, sino haciendo que su fútbol, cinco años después de que Laporta lo despidiese sin rubor, sin pestañear, sea el mejor, el de mayor nivel, el más apoteósico de la Copa del Mundo 2026.

Y, sí, en el día que dos tipos soberbios, casi únicos también (bueno, bueno, como Messi no hay nadie), como Mbappé y Haaland lograron dos dobletes, Messi le endosa un ‘hat-trick’ a la vistosa y estupenda Argelia, que no jugó para perder 3-0, no.

En su sexto Mundial, en su partido nº 200 con Argentina, tras los dobletes de Mbappé y Haaland, Messi aparece sobre el campo, protagoniza una exhibición celestial, logra un triplete a sus 38 años, y se convierte en el máximo goleador de la Copa del Mundo, empatado a 16 goles con el alemán Miroslav Klose.

Pero es que, contrariamente al francés y al noruego, el ídolo de todo el mundo, no de medio mundo, del planeta entero, hizo mucho más que esos dos monstruos: fue el que más corrió, el que más intervino, el que más dirigió el fútbol, el que controló el tiempo de este vistoso y entretenido Argentina-Argelia, donde los argelinos jugaron un excelente encuentro, demostraron su calidad, pero se toparon con el que sigue siendo el mejor futbolista que han visto nuestros ojos.

Puede, sí, que el hijo del grandioso, del tremendo Zinedine Zidane, el bueno de Lucas, el portero de Argelia, le echase una mano a Messi en sus dos primeros tantos. El inaugural, al tener manos de algodón y, el segundo, por rechazar un disparo de Mac Allister y dejar el balón a los pies del nº 1. Pero el tercero, sí, sí, el tercero, fue aquel gol que vimos millones de veces en el Barça, el gol que nos robó Laporta, desde el semicírculo del área grande, rasa, dura, abierta, abierta, abierta al poste derecho del bueno (o malo) de Lucas.

Aquellas lágrimas de Leo Messi, al despedirse del FCBarcelona. / JORDI COTRINA

Era el partido nº 200 de Messi con Argentina y pareció el partido de su debut. Repito, el Messi que juega andando en la Liga estadounidense, corrió más que nadie, peleó más que nadie, metió el pie más que nadie (hasta pudo ver la amarilla, la naranja y hasta la roja por un pisotón a Mandi en la pugna por un balón dividido), organizó más que nadie, mandó y templó, movilizó y animó a su tribu hasta convertir su debut, repito, en su sexto Mundial, donde siempre marcó, siempre, en una oda, en un cántico, en una ópera al fútbol. Hace 20 años que Messi marcó su primer gol mundialista, ese también es otro récord de un Leo inalcanzable.

El día que Mbappé y Haaland hacen una exhibición de puros goleadores (no hicieron mucho más, no, en sus partidos), Messi, el del llanto interminable aquel 8 de agosto de 2021, el gran error, el inmenso error de Joan Laporta, repite, protagoniza, nos deleita con una demostración de poderío, de señorío, de fútbol, de alma, corazón y vida sobre un césped mundialista.

"Las lágrimas tras el primer gol se debieron a que pasé unos días difíciles, complicados, antes de este debut. Nada que ver con el fútbol y agradezco a la delegación y a mis compañeros el apoyo que me dieron en todo momento para salir adelante". Lionel Andrés Messi — Capitán de la selección argentina de fútbol.

Hace poco que empezó esta Copa del Mundo, larga, interminable, pero, esta madrugada, Lionel Andrés Messi hizo un partido que detuvo la competición, mandó parar y todo debió acabar con Gianni Infantino, no hablemos, por favor, de ese señor, abandonando el palco y entregándole, de nuevo, el trofeo Jules Rimet a ‘D10S’. Se lo volvió a ganar en su debut mundialista.

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Empezamos con lágrimas y terminamos con llantos, pues Messi explicó, al acabar otro día más en la oficina, esta vez más glorioso que nunca, por qué rompió a llorar al marcar el primer gol ante Argelia. "Pasé unos días difíciles y complicados. Nada que ver con el fútbol. Agradezco a la delegación y a mis compañeros el apoyo que me dieron en todo momento. No fueron días fáciles, no, pero salimos adelante". Pues eso, encima, resurgió, de nuevo, del dolor. Así es Lionel Andrés Messi.