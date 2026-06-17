¿Quiénes son los máximos goleadores de historia de los Mundiales? Messi y Mbappé sacuden el ranking

El Mundial 2026 ya se asemeja más a lo que debe ser una Copa del Mundo. Comienzan a darse partidos movidos, con más goles, y aparecen las estrellas. Entre la pasada noche y madrugada se han dado los primeros partidos de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Leo Messi; los tres cumplieron. En el caso del noruego, se trata de su debut mundialista, por lo que aún no ha tenido la posibilidad de entrar en una lista que Mbappé y Messi siguen agrandando.

Messi iguala a Miroslav Klose

Se trata del ranking de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales, una lista exclusiva para unos pocos privilegiados. Con el hat-trick de Leo Messi en la victoria de Argentina contra Argelia, el crack argentino ha hecho historia igualando a Miroslav Klose como máximo goleador del torneo con 16 tantos. El delantero alemán lo hizo en cuatro ediciones y 24 partidos, mientras que el rosarino ha alcanzado las mismas dianas en su sexto mundial, tras 27 partidos.

La efectividad de Ronaldo Nazario

Con un gol menos, Ronaldo Nazario se encuentra en la tercera posición. El delantero brasileño sorprendió a todos en 2002 cuando, tras superar sus duras lesiones, anotó ocho tantos para llevar a La Canarinha en volandas hacia su quinto título. R9 participó en cuatro mundiales, pero en el de 1994 no disputó ni un minuto, por lo que aún hacen más excepcionales sus 15 goles en tres Mundiales en el terreno de juego.

Mbappé, el candidato al liderato

Con sus dos dianas a Senegal, Kylian Mbappé asciende hasta la cuarta posición del ranking con 14 goles. La estrella de Francia tiene todas las papeletas para liderar la lista en un futuro cercano, pues Mbappé apenas tiene 27 años, con mucha carrera por delante. El jugador galo ha arrancado su tercera Copa del Mundo goleando e inicia una carrera de fondo con Messi por ser el máximo goleador del torneo, aunque Kylian se lo puede tomar con más calma, ya que aún le restan más Mundiales por disputar.

En los dos anteriores, el conjunto francés llegó a la final, por lo que disputó el máximo número de partidos posibles. Sus cuatro goles en Rusia 2018 contribuyeron a la segunda estrella de Francia y los ocho en Catar hicieron soñar de nuevo a los galos. Mbappé también es el único jugador en anotar un hat-trick en una final del Mundial y no salir campeón.

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