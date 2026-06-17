Messi siempre vuelve, todo Messi, y ahora la pregunta es: ¿hasta cuándo?, ¿hasta dónde llegará Argentina en este Mundial?

Demasiado pronto para saberlo, pero después de la victoria contra Argelia se diría que ese 'last dance' quiere ser largo. Visto desde Barcelona, además, existe la fantasía del fútbol a las tres de la madrugada. Si esperas despierto, llegas a la hora del partido con arena en los ojos y ves un juego lento, cansado. Si te pones el despertador cinco minutos antes, te levantas y de repente es como si el partido tuviera lugar en tu sueño. Me ocurrió el otro día: como si el sofá se hubiera convertido en la cama de Little Nemo, sobrevolando el estadio, viví la victoria de Argentina en un estado hipnótico. ¿En serio que todo aquello estaba ocurriendo? Los argelinos eran un rival fácil, pero en los tres goles que marcó, Messi aparecía en el lugar justo y el momento exacto, como si a su alrededor todo se confabulara para llegar a ese instante de belleza. Al final celebramos los récords y todo esto, pero en el fondo lo que nos maravilla es la armonía de sus gestos: los reconocemos, los hemos admirado mil veces y nos sorprende cómo sabe adaptarlos a su cuerpo de 39 años, incluso perfeccionados.

Aún bajo el efecto onírico, vuelvo a preguntarme: ¿hasta dónde llegará Argentina? En el primer partido, los equipos presentan sus credenciales. Francia vivirá de las jugadas de Olise y los goles de Mbappé; España tendrá que confiar más en la libertad de los jugadores y menos en las ideas del seleccionador; Alemania carburará como un motor de Mercedes de última generación, pero ¿tendrá su juego alegría?

Y esa Argentina, ya se ve, es la de Leo Messi y sus amigos. Para él jugar significa divertirse con la complicidad de su grupo, con un estilo de juego que pasa por él, con él y en él. La fórmula no es muy diferente de cuando en Inter Miami tenía a Suárez, Alba y Busquets. Ahora los amigos son aquellos con los que ya ganó el Mundial de Qatar: el 'Dibu', Romero, De Paul, Enzo... En cada partido serán ellos y algunos invitados de excepción 'en la casita' de Leo Messi, esperando una final que les permita vivir un verano 'en Nueva Yol'.