Iris Tió, la Fundació Pau Casals y el festival Primavera Sound recogen los Premios Sport Cultura Barcelona

La mejor nadadora artística del mundo según World Aquatics, Iris Tió (categoría Deporte), la Fundació Pau Casals (Cultura) y el festival Primavera Sound (Trayectoria) han sido galardonados en la XX edición de los Premios Sport Cultura Barcelona, con acto de entrega este miércoles en la sede de RBA.

También reciben menciones especiales Denis O’Brien, propietario del 'resort' de golf Camiral, en Caldes de Malavella, que acogerá la Ryder Cup 2031, y Pere Monje, propietario del restaurante Via Veneto, restaurante con la estrella Michelin más antigua de Barcelona. En los últimos años se han concedido menciones especiales al Hospital Sant Joan de Déu, en 2017; a Josep Lluís Vilaseca, en 2019; a Juan Carlos Unzué, en 2022, y a Iñaki Gabilondo, en 2023.

Iris Tió hizo historia en los Mundiales de Singapur de 2025, y con solo 22 años, al ganar la medalla de oro en la modalidad de solo libre femenino, siendo la primera campeona del mundo española en esta rutina. También consiguió el oro en dúo femenino libre (junto a Lilou Lluís Valette), en dúo libre mixto (junto a Dennis González), y el bronce en la rutina acrobática por equipos, la rutina libre y el solo femenino técnico.

Legado vivo

Respecto a la Fundació Pau Casals, cuyo premio recogía Narcís Serra, como vicepresidente, es para la organización de los premios "la entidad que mantiene vivo el legado musical, artístico y humano de uno de los nombres más universales de la cultura catalana. Gestiona el Museo del músico en el Vendrell, la Cátedra UNESCO-Pau Casals, el Galardón Internacional Pau Casals, y una programación cultural y de actividades de proyección nacional e internacional. La creó el mismo Pau Casals, con su esposa Marta Casals en 1972, de forma que este pasado 2025 celebró los 53 años de existencia".

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En cuanto al galardón al Primavera Sound, recogido el premio por Pablo Soler, cofundador y codirector del festival, el jurado destaca que, desde sus inicios en 2001, "ha construido un compromiso indestructible con la música en directo y se ha consolidado como narrador musical de su tiempo y lugar. "Hoy, Primavera Sound es un ecosistema reconocido gracias a su festival en Barcelona, aclamado como una de las celebraciones más singulares de la música a nivel global, pero también por sus festivales en Oporto, Buenos Aires y Sao Paulo, su sello discográfico (Primavera Labels), la plataforma de radio y podcast Radio Primavera Sound, el congreso de la industria musical Primavera Pro, la agencia creativa y productora audiovisual (Vampire Studio & Films) y la fundación (Fundación Primavera Sound). Un festival creado en Barcelona, para todo el mundo", señala.