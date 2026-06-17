España solo ha ganado tres partidos del Mundial desde Sudáfrica 2010

Aunque parezca difícil de creer, es un dato completamente verídico y que se mantiene tras el empate ante Cabo Verde de este lunes (0-0). La selección española solo ha conseguido ganar tres partidos en Copas del Mundo desde que venció a los Países Bajos en Johannesburgo para hacerse con su primera estrella. Después del Mundial de Sudáfrica 2010, en el que España encadenó seis victorias para proclamarse campeón, la selección solo ha ganado un partido en cada Mundial disputado hasta ahora.

Es un dato que quizás ha pasado desapercibido por el gran rendimiento del conjunto español en las Eurocopas durante este periodo de tiempo. En los cuatro torneos europeos que se han celebrado desde 2010, La Roja ha salido campeona en dos ocasiones (2012 y 2024) y ofreció un buen papel en la de 2020 -disputada en 2021 por la pandemia-. Pero lo cierto es que, dejando de lado la competición continental, España no ha sabido rendir a su nivel esperando en Mundiales.

Triunfo ante Australia en 2014

En la edición de Brasil 2014, el conjunto dirigido por Vicente del Bosque volvía con ilusión para tratar de defender el título obtenido cuatro años antes. Un sueño que se truncaría en el primer partido de la fase de grupos. Se repitió el enfrentamiento de la final de 2010 y los Países Bajos no dudaron en consumar su venganza. Los neerlandeses ganaron el partido por 1-5, recordado por el mítico gol de Van Persie de cabeza.

En el segundo partido, el rival fue Chile, que también venció a España por 0-2. Con dos derrotas, la vigente campeona quedó matemáticamente eliminada en la fase de grupos, aunque se impuso a Australia en el tercer partido, ganando así su único partido de aquel torneo.

España vence a Irán en 2018

En Rusia 2018, La Roja empezaba su periplo por el Mundial con un brusco cambio de entrenador. La RFEF despidió al seleccionador Julen Lopetegui justo antes del inicio del torneo tras desvelarse que había negociado con el Real Madrid a sus espaldas, que confirmó su fichaje para la siguiente temporada. El sustituto 'in extremis' fue Fernando Hierro.

El primer partido de fase de grupos fue ante Portugal y terminó en un empate a tres. Irán fue el segundo rival de España y terminó siendo la única victoria del equipo de Hierro (0-1) en su aventura mundialista como técnico. La Roja cerró la fase de grupos con un empate contra Marruecos (2-2) que le bastó para ser primera con cinco puntos. En octavos, la selección española no pudo superar a Rusia durante el partido (1-1) y la anfitriona se hizo con el billete a cuartos en la tanda de penaltis (3-4).

Victoria contra Costa Rica en 2022

En el Mundial de Qatar de 2022, el combinado dirigido por Luis Enrique empezó con un potente 7-0 ante Costa Rica que daba esperanzas a una selección renovada. Sin embargo, España no pasó del empate ante Alemania (1-1) y perdió ante Japón (2-1). De este modo, quedó segunda de grupo y tuvo que enfrentarse a Marruecos en octavos. La que sería la revelación del torneo, supo resistir ante una Roja sin ideas que volvió a quedar eliminada en octavos de final en los penaltis (0-0; 3-0).

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Y sí, han pasado tres ediciones de la Copa del Mundo y España solo ha ganado tres partidos, venciendo a Australia en 2014, a Irán en 2018 y a Costa Rica en 2022. Después de conseguir la primera estrella en el verano de 2010, la selección española ha disputado doce partidos en Mundiales -el último este lunes frente a Cabo Verde- y solo ha ganado tres. La próxima oportunidad la tendrá el próximo domingo en el segundo partido de la fase de grupos frente a Arabia Saudí (18.00 h.).