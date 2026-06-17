Retorno al Sevilla
El Elche rescinde la cesión de Rafa Mir y condena cualquier acto de violencia
El delantero fue condenado el lunes por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a ocho años y medio de prisión.
El Elche ha anunciado este jueves la ejecución de la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral del delantero Rafa Mir, pactadas previamente con el Sevilla y el propio jugador, y señala que condena cualquier acto de violencia.
Rafa Mir fue condenado el lunes por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones durante su etapa como jugador del Valencia.
"Respeto" al procedimiento judicial
La entidad ilicitana no ha precisado los motivos de su decisión, aunque en el mismo comunicado condena "de forma rotunda cualquier acto de violencia" y expresa su "absoluto respeto al procedimiento judicial", en alusión al proceso en el que está envuelto el atacante.
El murciano, segundo máximo goleador del equipo ilicitano este curso, regresará de este modo al Sevilla, club con el que mantiene contrato, tras quedar extinguida de forma anticipada su cesión al Elche.
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