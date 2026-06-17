El despiadado campo de Shinnecock Hills acoge el US Open de golf

Los golfistas evitaron entrenar el lunes en Shinnecock Hills, el escenario del US Open, tercer major de la temporada. Un incómodo viento que procedía del norte hizo desistir a casi todos ellos de sacar los palos de la bolsa. El viento es un elemento más que convierte el campo situado en Southampton, en los Hamptons, la zona costera de descanso de la clase adinerada neoyorquina, en un potro de tortura. Los desniveles de las calles, la altura de los roughs y la rapidez de los greens agregan padecimientos a los jugadores.

El US Open, que empieza este jueves, nunca es un paseo en el parque y Shinnecock Hills, aún lo es menos. Es exigente y despiadado, cada jornada un acto de superviviencia. La última vez que acogió el torneo fue en 2018, levantó la copa Brooks Koepka y el corte tras el segundo día se colocó en +8, lo que da una idea precisa de su extrema dificultad. Como curiosidad, ha acogido el US Open en tres siglos distintos, la primera vez en 1896.

Vista general del club de campo de Shinnecock Hills Golf Club. / KATE MCSHANE / Getty Images via AFP

Cuatro jugadores españoles comparecen en esta edición de 2026: Jon Rahm, David Puig, Ángel Hidalgo y Rocco Repetto Taylor. Rahm, campeón del US Open en 2021 y octavo jugador del mundo, no tiene buenos recuerdos de Shinnecock Hills. En 2018 no logró superar el corte, algo inusual a lo largo de su carrera. El de Barrika compartirá las dos primeras rondas con Justin Rose, ganador del torneo en 2013, y con Jordan Spieth, quien emergió vencedor en 2015.

Scottie Scheffler se lleva buena parte de los focos en las horas previas. El número uno del mundo afronta una oportunidad histórica: conquistar el único grande que falta en su palmarés para completar el Grand Slam. Tras haber ganado el Masters, el PGA Championship y el Open Championship, el estadounidense aspira a entrar en un grupo reservado a las mayores leyendas del juego. En su contra cuenta que aún no ha levantado un título este año. Como viene siendo habitual, Rory McIlroy se erige en su principal contrincante.

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Defiende el título J.J. Spaun. El estadounidense ganó el año pasado en Oakmont, otro recorrido plagado de cristales, donde fue el único jugador capaz de finalizar bajo par. Culminó con un espectacular putt de casi 20 metros que le permitió conquistar su primer major de su carrera.