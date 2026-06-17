Cannavaro, el campeón del mundo y Balón de Oro que dirige a Uzbekistán: "Quiero guerreros con hambre"

Italia no está en el Mundial, una dura realidad que por reiterada que sea no deja de doler. Por tercera cita consecutiva, no habrá ni rastro de la tetracampeona sobre el césped, pero al menos contará con presencia en los banquillos. Algo es algo. Junto a Ancelotti (Brasil) y Montella (Turquía), emerge Fabio Cannavaro (Nápoles, 1973), el capitán de la 'azzurra' que se coronó en 2006 en Alemania. El defensa que conquistó al mundo dirige ahora a Uzbekistán, el sorprendente combinado asiático que se estrenará en un Mundial en la madrugada del miércoles al jueves contra Colombia.

Hace ya 18 años, en otra gran cita futbolística como la Eurocopa, Cannavaro atendía los medios españoles desplazados a la pequeña localidad de Maria Enzersdorf, a unos 20 kilómetros al sur de Viena. El central se había roto el tobillo en el primer entrenamiento de Italia en la concentración de Austria y se perdió todo el torneo. Lejos de irse de vacaciones, se quedó con sus compañeros y siguió ejerciendo de líder. El brazalete se lo cedió a Buffon en aquella Euro en la que cayeron en cuartos ante España en el partido que cambió la historia de la Roja, que abrió su ciclo de grandes éxitos con los títulos continentales de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010.

Cannavaro alza la Copa del Mundo de 2006 conquistada en Berlín contra Francia. / PETER KNEFFEL / EPA

Boxeo, judo... y fútbol

Por entonces, Cannavaro estaba en la etapa final de su larga carrera pero ya hablaba como un entrenador más. Debatía sobre sistemas y tácticas y proclamaba la disciplina y la intensidad por encima de todo. Jugó en el Nápoles, Parma, Inter, Juventus, Real Madrid, Al-Ahli de Emiratos Árabes y el Bengal Tuskers de la India. Luego se instaló en los banquillos. De China (Guangzhou Evergrande) a Croacia (Dinamo de Zagreb) pasando por el Al Nassr y el Udinese, hasta que llegó la oportunidad de Uzbekistán, un proyecto en el que se embarcó el 6 de octubre de 2025.

En un país de 37,7 millones de habitantes con mucho interés por el fútbol, pero con mejores resultados en deportes de combate como el boxeo, el judo o el taekwondo, Cannavaro se encontró con parte de la faena hecha. Timur Kapadze fue el encargado de clasificar a los 'lobos blancos' para su primer Mundial tras las dimisión de Srecko Katanec en enero de 2025 por problemas de salud. El combinado azul acabó segundo en el grupo A de Asia, solo por detrás de Irán.

"Sin ningún miedo"

La federación uzbeka, que lleva muchos años invirtiendo en la base, quería un técnico con experiencia en la Copa del Mundo y optó por Cannavaro. También tanteó a Joachim Löw y Paulo Bento. El exjugador del Madrid, que ya estuvo como interino en la selección de China, tiene como asistente a su hermano Paolo y apuesta por un bloque sólido y rocoso, características que definían al central, el último defensa que conquistó el Balón de Oro. Lo logró en 2006 gracias a su éxito en el Mundial. Beckenbauer y Sammer son los otros zagueros que también cuenta con ese galardón.

Atrás, precisamente, está la mayor figura de los uzbekos: Khusanov, el central del City de 22 años que ha tenido protagonismo este último curso con Guardiola. La línea de cinco es innegociable para Cannavaro, que ha dirigido ocho partidos a los uzbekos (cinco victorias, tres derrotas). "Quiero guerreros, gente con hambre. Eso es lo más importante para mí. Vamos al Mundial por primera vez y no tenemos nada que perder. Saldremos al campo sin ningún miedo", asegura el técnico, que en sus tiempos de jugador era capaz de superar y anticiparse a delanteros muchos más poderosos que él. Con su escaso 1,75 de altura saltaba y peleaba como nadie. "Ahora estoy más viejo. Como entrenador no sales al campo. Trasladas una idea, pero luego juegan los futbolistas", agrega el preparador, que disputó 136 partidos con Italia.

Grupo complejo

En un grupo con Colombia, Portugal y el Congo todo apunta a que lo máximo que podrán lograr es la tercera plaza si superan a los africanos. "Si piensas en el mediocampo de los lusos apagas el vídeo en dos segundos y si miras a los colombianos… después de 10", bromea Cannavaro, feliz con su nuevo cometido en la Copa del Mundo.

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Veinte años después de tumbar a la Francia de Zidane en Berlín, afronta el reto de liderar a una de las debutantes de la gran cita de 2026. "Cada selección tiene su alma. Mi trabajo es ayudarla a brillar en cada partido", proclama.