El Barça pide a la Liga y a la Federación que le defiendan de Florentino

El Barça pide amparo ante los ataques del Real Madrid. Pide a LaLiga a la Federación Española (RFEF) y al Comité Técnico de Árbitros (CTA) que actúen ante los ataques de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, por sus críticas al Barça y, consecuentemente, "a la reputación de los organismos" futbolísticos.

No ha habido alusiones nuevas del dirigente desde la campaña electoral en la que salió reelegido y que reprodujeron básicamente los comentarios alusivos a la relación contractual que mantuvo el Barça con José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del comité arbitral, vinculándola a los éxitos azulgranas de los últimos años.

Rafael Yuste, actual presidente del FC Barcelona hasta la toma de posesión de Joan Laporta el próximo 1 de julio, ha firmado la carta oficial del club que ha dirigido personalmente a Rafael Louzán ((presidente de la RFEF), Javier Tebas (de LaLiga) y Francisco Soto (CTA) en las que denuncia el contenido de las afirmaciones que hizo Florentino Pérez en los días 12 y 13 de mayo. El club pide a los dirigentes que se manifiesten ante unas declaraciones que "atentan gravemente contra la honorabilidad y la imagen de la competición, así como contra el estamento arbitral y perjudican la reputación y la credibilidad del fútbol profesional español".

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El Barça "urge" a "los co-organizadores de la competición y a los árbitros" que defiendan "la reputación de sus organismos" y pide a esas instituciones dañadas por los comentarios de Florentino Pérez que "adopten urgentemente las medidas asociativas y judiciales oportunas" contra el presidente blanco para defender "la honorabilidad, integridad y el prestigio de las instituciones que representan y de las competiciones que organizan".