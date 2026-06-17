El Barça hace oficial la renovación de Pere Romeu

Acuerdo definitivo y anuncio oficial. Tal y como adelantó EL PERIÓDICO hace una semana, Pere Romeu continuará siendo el entrenador del Barça las próximas 2 temporadas tras el acuerdo al que ha llegado con la entidad azulgrana. El técnico catalán podrá seguir al mando del proyecto con el que ha conseguido esta temporada levantar los 4 títulos: Champions, Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España. El entrenador, que firma nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2028, tendra en los próximos días el acto oficial de la firma, que tendrá lugar en el despacho del presidente del Club y, posteriormente, el entrenador atenderá a los medios de comunicación.

El proyecto continúa y era una pieza clave. "En lo que respecta a mi caso, estos días nos sentaremos a hablar, pero, en principio, no habrá inconveniente para poder renovar y el acuerdo está previsto para dos temporadas", dijo tras el último partido de la temporada en el campo del Madrid CFF. Dicho y hecho. Aunque se ha demorado unas semanas, el acuerdo se ha cerrado este jueves. Romeu, quien fue designado como entrenador del Barça femenino en julio del 2024, renueva su compromiso con el Barça después de ganarlo todo.

Irrupción y dominio

Tras pasar por el fútbol base del CP Sarrià y de L'Hospitalet, Romeu formó parte del fútbol base masculino de 2017 a 2020, en el que empezó con el prebenjamín y acabó con el Cadete A, en el que entrenó, entre otros, el actual jugador del primer equipo masculino Gavi. En 2020 se marchó al como entrenador asistente del Viitorul Constanta de Rumanía y en verano de 2021 aterrizó en el cuerpo técnico del Barça Femenino. En tres temporadas como entrenador ayudante de Giráldez, Romeu fue pieza fundamental en el análisis técnico y la preparación de los partidos. En su primera campaña como entrenador del primer equipo, Romeu firmó el triplete doméstico: Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España. Además, el conjunto dirigido por él llegó hasta la final de la UEFA Women’s Champions League, en la cual cayeron de forma ajustada ante el Arsenal.

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Ahora, en 2026, se quitó la espina. En Oslo dirigió al equipo hacia su cuarta Champions y cerró así una temporada perfecta. Semanas después ha confirmado su continuidad ante el banquillo azulgrana para las próximas dos temporadas, con otro gran reto entre manos: liderar el cambio generacional en el vestuario, además de mantener la apuesta por La Masia.