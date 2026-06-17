Badosa rompe a llorar tras batir a Gauff en Berlín: "Estoy muy emocionada, por fin me vi a mí misma"

Son solo dos partidos, pero Paula Badosa empieza a ver la luz después de un carrusel de lesiones que la han llevado a ocupar el puesto 142 del ranking femenino. Con este panorama no le queda más remedio que aprovechar las invitaciones de los torneos, como ha ocurrido con la organización de Berlín.

En ese mismo torneo se rompió hace justo un año contra la china Xinyu Wang, que la superaba por 6-1 cuando se retiró por una lesión una semana antes de Wimbledon. Allí empezó un calvario que se ha prolongando demasiado tiempo.

Badosa y Gauff se abrazan tras finalizar el partido de este miércoles. / JOHN MACDOUGALL / AFP

Este miércoles firmó una victoria de mérito ante la estadounidense Coco Gauff tras una magnífica remontada (1-6, 6-3, 6-2), lo que le otorgó el pase a los cuartos de final de un torneo WTA por primera vez en 2026. En la primera ronda batió a la neerlandesa Suzan Lamens (6-3 y 6-2).

"Amo este deporte"

Entrevistada por la extenista Andrea Petkovic después de su triunfo contra Gauff, Badosa no pudo reprimir las lágrimas. "Como pueden ver, estoy muy emocionada. Ha sido muy duro. Hace un año me lesioné aquí. Desde entonces no he podido jugar con regularidad. He pasado por muchas dificultades, tanto a nivel profesional como personal", explicó la tenista catalana nacida en Nueva York.

"Volver a jugar a este nivel significa mucho para mí. Sé que solo son un par de partidos, pero lo más importante es el nivel que mostré contra Coco. Empezó increíblemente bien y yo seguí creyendo. Creo que hoy por fin me vi a mí misma en la cancha. Amo este deporte, por eso siempre vuelvo", agregó Badosa.

Ante una top-10

En sus últimos compromisos, la tenista española había caído en la primera ronda de los torneos de Linz, Stuttgart y Madrid, en tierra, y Balduque, en hierba. En Berlín firmó este martes su triunfo más importante desde el Abierto de Australia de 2025, cuando llegó a semifinales.

Noticias relacionadas

Badosa conecta un revés en el partido contra Gauff. / JOHN MACDOUGALL / AFP

Se trata también de su primera victoria de la temporada ante una top 10, un éxito que parecía imposible después del 6-1 encajado en el primer set. No se vino abajo nunca Badosa, que acabó llevándose la victoria en una hora y 37 minutos. Su próxima rival será la vencedora del duelo de este jueves entre la checa Linda Noskova y la francesa Diane Perry.