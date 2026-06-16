De la Fuente sale señalado y el vestuario rebaja el incendio: “¡Tranquilidad! Si alguien piensa que España se va a venir abajo, se equivoca!”

La resaca del decepcionante empate ante Cabo Verde quedó rebajada por la igualada entre Uruguay y Arabia en el otro partido del grupo. El tropiezo de los charrúas, que fueron dominados y tuvieron que rescatar un punto tras ir perdiendo durante toda la segunda parte, reduce el ruido en el campamento español tras un debut en el que quedaron señalados Luis de la Fuente y jugadores como Gavi, Oyarzabal, Ferran o Rodri.

Un planteamiento fallido y la figura de Pablo Amo

El planteamiento del seleccionador, que cambió por primera vez la identidad de juego del equipo alineando un once sin extremos, al reservar a Lamine y Nico por su proceso de recuperación, ofreció la imagen de una selección plana y previsible. La apuesta de Gavi fue un fiasco. El azulgrana acumuló una estadística que confirma el error a la hora de apostar por él: 0 remates, 0 regates, 0 asistencias… “La idea era generar superioridad por los pasillos y que los laterales llegan por fuera”, argumentó el seleccionador. Pero Gavi estuvo desconectado del juego los 70 minutos que jugó y no supo leer la defensa que le plantearon los caboverdianos. Ferran sí apareció y fue quien dispuso de las oportunidades más claras, pero no estuvo acertado de cara a puerta.

Asfixiados por el bloque bajo de Cabo Verde, escenario que pareció no contemplar el staff técnico español, muchos aficionados echaron en falta a la figura de Pablo Amo, el técnico ex ayudante de De la Fuente en la Eurocopa que preparaba tácticamente los partidos. El atasco provocó que Oyarzabal acumulase en la primera media hora una estadística impensable al no tocar un solo balón. Desaparecido el 9 Pedri, que jugó mucho más arriba de lo que lo hace en el Barça, se enredó en la tela de araña de los africanos mientras Rodri y Fabián confirmaban que llegan faltos de ritmo.

En la rueda de prensa las declaraciones de los futbolistas fueron tibias y todos restando importancia a un tropiezo en el que los españoles ponían en valor el buen desempeño defensivo de los africanos y de Vozinha su portero. Sin embargo, minutos después los jugadores de De la Fuente salían en tromba en las redes sociales a relativizar la importancia del tropiezo y a rebajar el ruido con mensajes optimistas mucho más contundentes que los que habían dejado en la zona mixta del Mercedes Benz Arena de Atlanta.

Mensajes en redes sociales

Marc Cucurella, uno de los protagonistas del partido al hacerse oficial su fichaje por el Real Madrid horas antes del debut de España en el Mundial, advertía: “Nadie dijo que sería fácil. ¡Seguimos!”. Dani Olmo, que saltó al campo en el tramo final, también se manifestó en las redes sociales: “No ha sido el debut que deseábamos. Nos vamos conscientes de las que cosas que hemos hecho bien, y de todo lo que tenemos que mejorar. Sabemos que en un Mundial la exigencia es máxima, no hay margen de error. Hemos demostrado de lo que somos capaces, y volveremos a hacerlo una vez más. No tengáis duda, a muerte con esta gran familia. Vamos España”.

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Pedri, que acabó el partido muy cansado y vio la amarilla en una jugada en la que se vio obligado a hacer falta para frenar un contragolpe rival, se asomó a las redes para apuntar: “Tranquilidad, que este equipo dará todavía muchas alegrías. El Mundial acaba de empezar”. Y Ferran Torres, que fue el que más cerca estuvo de marcar, dejó el siguiente mensaje: “Si alguien piensa que nos vamos a venir abajo, se equivoca. No ha sido nuestro mejor día, pero lo sacaremos adelante. Confianza plena”.