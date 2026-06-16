Las protestas contra el régimen y la FIFA se llevan el protagonismo en el primer partido de Irán: "Somos la selección más oprimida del Mundial"

Los partidos de la selección de Irán se avecinan como los más polémicos del Mundial, pues la situación de conflicto, tanto interno como externo, que atraviesa el país es delicada. Todo lo que se preveía que podía suceder en el primer partido ha sucedido, pese a los avisos y amenazas de Irán y la FIFA.

En el debut de la selección iraní frente a Nueva Zelanda se pudieron observar banderas del 'León y el Sol' en el Estadio de Los Ángeles, emblemas de la oposición vetados por la FIFA en esta Copa del Mundo. En el turno del himno de Irán, los abucheos y silbidos mezclados con algunos aplausos se apoderaron del sonido del estadio, en símbolo de protesta o aprobación del régimen de los ayatolás. En medio de todo el caos, los jugadores iranís consiguieron sacar un valioso empate ante Nueva Zelanda (2-2) en su estreno mundialista.

Después del partido, el presidente de la FIFA Gianni Infanino se presentó en el vestuario del conjunto asíatico, acompañado por el embajador Yuri Dzhurkaev. Infantino elogió el esfuerzo de los jugadores pese a los obstáculos logísticos que estan sufriendo. Por su parte, los jugadores mostraron su descontento al ver que las palabras del presidente no se converían en hechos firmes.

"Es mucho estrés para los jugadores. Tenemos poco apoyo, creo que la FIFA podría haberlo hecho mejor", criticó Mehdi Taremi, jugador del Olympiacos, sobre los pesados traslados que está sufriendo su selección. "Estamos cansados de esta situación, hemos tenido muchos problemas estos últimos meses. El trato recibido es un desastre", denunció el delantero en la zona mixta del estadio.

Amir Ghalenoei, el seleccionador iraní, criticó que les obligaran a regresar a México, a Tijuana, donde se encuentra su campo base, "inmediatamente". "Ni siquiera nos dieron tiempo para recuperarnos tras el partido de hoy", manifestó.

El seleccionador iraní censuró igualmente la ausencia de los representantes de la federación de su país. "Nuestro equipo es el más oprimido de todo el Mundial. La federación está ausente aquí. Nuestros medios de comunicación no están aquí. Nuestro equipo directivo, muchos de ellos no están aquí. Solíamos contar con parte del cuerpo técnico para ayudar con las sustituciones, pero no lo tuvimos. Muchos en el área técnica tuvieron que lidiar con eso", explicó.

Protestas fuera y dentro del estadio

Previo al partido, unas 200 personas de la oposición al régimen se manifestaron en las afueras del estadio para mostrar su rechazo a la selección actual. En Los Ángeles, se encuentra una de las diásporas más grandes de iranís que inició como consecuencia de la revolución islámica de 1979. Se estima que más de medio millón de personas nacidas en Irán o de origen persa habitan en la ciudad estadounidense.

El cuerpo técnico de Irán escucha su himno con la bandera del león y el sol detrás, prohibida por los ayatolás. / HARRY HOW / AFP

Dentro del estadio, prácticamente lleno, la tensión se mantuvo entre los opositores y los defensores del régimen actual. Pero pese a las diferencias, allí coexistió la dualidad de una afición que, por momentos, intentó usar el fútbol para olvidar las diferencias políticas y disfrutar juntos del partido.

El acuerdo de paz

Aparte de los conflictos internos que sufre el país asiático, la tensión con los Estados Unidos de Donald Trump también está siendo protagonista en la previa y en el transcurso del torneo. El presidente estadounidense anunció esta semana un acuerdo de paz entre ambos países, pero, por ahora, las dificultades que sufre la selección iraní para disputar el Mundial con normalidad se mantienen.

Antes de irse, el entrenador iraní quiso agradecer a los aficionados que acudieron al estadio: "Ha habido muchos iranís con distintas afiliaciones políticas, nos han animado con el corazón y creo que eso es una victoria para todos", celebró.

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De añadido, la Federación Iraní de Fútbol denunció este martes que el visado para entrar en EEUU del jugador Mehdi Torabi ha expirado tras una entrada en territorio estadounidense y debe renovarla para el siguiente partido del 21 de junio ante Bélgica. El organismo indicó que el resto de jugadores cuentan con visados de entrada múltiple pero el de Torabi sólo tenía validez para una, usada para el partido ante Nueva Zelanda.