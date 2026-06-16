Pelea salvaje entre argentinos y argelinos en Times Square en pleno Mundial

Debuta la Argentina de Messi contra Argelia en Kansas City la madrugada del miércoles (3.00 horas) iniciando así su reto de revalidar la Copa del Mundo conquistada en Qatar en 2022.

Sin embargo, horas antes del estreno de la Albiceleste y a 1.800 km., en Nueva York, aficionados argentinos y argelinos protagonizaron varios altercados en Times Square.

Tal y como recogen diversos vídeos publicados en redes sociales, los hinchas, vestidos con las indumentarias de sus respectivas selecciones, pasaron de los cánticos y los insultos a los puñetazos y las patadas.

Se trata de los primeros incidentes entre aficiones registrados fuera de los estadios en liza.

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Contrastan las imágenes con la relativa calma con la que vivieron los aficionados el Mundial de Qatar, cuyo régimen prohibía tanto la venta de alcohol como el consumo callejero -no así en los hoteles de lujo ni en los palcos VIP de la FIFA-, lo que rebajó las tensiones entre hinchas en los alrededores del estadio.