Tenis
Paula Badosa logra en la hierba de Berlín su primera victoria desde abril
La tenista española se impuso a la neerlandesa Suzan Lamens (6-3 y 6-2) y accedió a la segunda ronda.
La española Paula Badosa, invitada en el torneo de Berlín, que se disputa sobre hierba, ganó su primer partido en dos meses al imponerse a la neerlandesa Suzan Lamens (6-3 y 6-2) y accedió a la segunda ronda.
La española, acertada en el saque -ocho directos- rompió su mala racha y superó un primer tramo ante una rival procedente de la fase previa que ocupa el puesto 134 del ránking WTA.
Gauff, próxima rival
Tardó 74 minutos Paula Badosa en resolver el choque en su segundo partido sobre hierba en la presente temporada después del de Hertogenbosch, donde cayó frente a la ucraniana Daria Snigur en la primera ronda, igual que le sucedió en los torneos anteriores de Linz, Stuttgart y Madrid, en tierra batida.
Paula Badosa no ganaba un encuentro desde que se impuso a la griega Maria Sakkari el pasado 1 de abril en la tercera ronda de Charleston. La española se enfrentará en segunda ronda a Coco Gauff, quinta cabeza de serie, en busca de los cuartos de final.
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