La oferta definitiva para no perderte nada del Mundial 2026 (y conseguir la camiseta más buscada de España)

El Mundial de 2026 ya ha arrancado y promete, como siempre, ser un mes lleno de emociones. Para vivir un acontecimiento de esta magnitud con toda la profundidad que merece, los lectores necesitan algo más que resultados. Por ese motivo, EL PERIÓDICO y SPORT lanzan una oferta especial conjunta que permitirá a los lectores seguir el torneo desde dos perspectivas: la información, el análisis y la actualidad de EL PERIÓDICO, junto con la especialización deportiva y la cobertura exclusiva que va a hacer durante el próximo mes SPORT.

Bajo el lema "Todo el Mundial con dos miradas únicas", ambas cabeceras han unido fuerzas para ofrecer una experiencia informativa completa con acceso a contenidos exclusivos, análisis especializados y seguimiento permanente de todo lo que ocurra dentro y fuera de los campos de futbol.

Información de calidad y especialización deportiva

El gran valor de este pack es la suma de contenidos ‘premium’ de ambas cabeceras, permitiendo al usuario personalizar y enriquecer su experiencia de lectura diaria.

Lo que aporta EL PERIÓDICO

Acceso total y multiplataforma: Consulta de contenidos desde la web, la aplicación móvil y la edición impresa digital. Formatos exclusivos: Acceso a reportajes en profundidad, contenidos multimedia, espacios de opinión, juegos, pasatiempos y newsletters personalizadas. Comunidad +: Ventajas exclusivas para suscriptores, como descuentos, sorteos y entradas para eventos y espectáculos. Lectura inteligente: Nuevas herramientas tecnológicas de personalización que incluyen la selección de noticias geolocalizadas, ajuste de tipografías y tamaños, un flujo de lectura inteligente completamente editable y la opción de guardar temas de interés.

Lo que aporta Diario SPORT

A toda la actualidad general se le suma de forma íntegra el despliegue de SPORT, que se volcará por completo en el torneo de fútbol más importante del planeta.

Información las 24 horas: Actualización permanente minuto a minuto con todo lo que rodea a la competición. Enviados especiales y exclusivas: Periodistas desplazados a las sedes oficiales para ofrecer entrevistas y análisis en primicia desde el epicentro de la noticia. Programación en SportTV: Emisión de un programa especial de lunes a jueves a las 20:00 h, además de ediciones especiales todas las jornadas en las que juegue la selección española, conducido por los periodistas Christian Blasco, Blanca Sánchez y Joaquín Soneira.

Ahorro de más del 40%

Esta nueva suscripción ofrecerá durante tres meses la suscripción conjunta a EL PERIÓDICO y SPORT por 24,99 euros. Teniendo en cuenta que la tarifa habitual de es de 42 €, la propuesta ofrece un ahorro de más del 40% para seguir el evento de principio a fin sin restricciones.

Sorteo de la segunda equipación de la Selección Española

Además, entre todas las personas que apuesten por esta modalidad durante el periodo promocional se sorteará una camiseta oficial de la selección española de fútbol. Concretamente, la segunda equipación blanca de Adidas Classics que tanto está costando conseguir.