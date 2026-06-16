Cifras estelares
El Mundial alcanza el millón de espectadores en cinco días
Los estadios han registrado un 99,5% del aforo lleno y un promedio de 63.000 espectadores en las gradas.
El Mundial 2026 ha alcanzado el millón de aficionados en los estadios en los primeros cinco días de competición, anunció la FIFA, gracias a unos primeros partidos de competición que han registrado estadios con un 99'5% del aforo lleno y un promedio de 63.000 espectadores en las gradas.
"Wow! 1 millón de fans en los estadios", señala en su cuenta de Instagram el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que aparece en una foto junto al aficionado que compró la entrada del primer millón. "Felicidades a Aaron Bren, que fue el aficionado un millón en esta @fifaworldcup y un enorme agradecimiento a todos nuestros apasionados seguidores que continúan llenando estadios", publica.
Record histórico
La Copa del Mundo 2026 batirá el récord histórico de asistencia a los estadios que se estableció en 1994, en Estados Unidos, con 3.5 millones de espectadores totales. Con el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos, el torneo podría alcanzar hasta 6,5 millones de aficionados.
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