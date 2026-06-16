Polémica abierta
Ghana recurre la denegación de Canadá del visado de Thomas Partey para el Mundial
El jugador, de 33 años, niega siete acusaciones de violación y un cargo de agresión sexual, relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres diferentes.
El Gobierno de Ghana ha recurrido la denegación de Canadá del visado del centrocampista ghanés Thomas Partey, que le ha impedido entrar en el país norteamericano para participar este miércoles en Toronto en el primer partido de su selección ante Panamá en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Los problemas con el visado del excentrocampista del Arsenal están relacionados con un proceso penal en curso en el Reino Unido. El jugador, de 33 años, niega siete acusaciones de violación y un cargo de agresión sexual, relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres diferentes entre 2020 y 2022, y está previsto que se enfrente a juicio el año que viene.
El Gobierno de Ghana ha solicitado a un tribunal de Ottawa que ordene a las autoridades de inmigración canadienses que permitan a Partey presentar una nueva solicitud de visado. La cadena pública canadiense CBC informó de que la vista estaba prevista para este martes por la mañana, pero no está claro cuánto tiempo durarán las actuaciones judiciales.
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