Topuria abandona el hospital tras una fractura orbital: descartada la cirugía inmediata

La última fecha de la UFC Freedom 250, celebrada en la Casa Blanca, terminó dejando un panorama muy delicado para el peleador hispano-georgiano Ilia Topuria. Diversos medios apuntan a que el excampeón sufrió fracturas en ambos huesos orbitales sin desplazamiento, con el ojo derecho como la zona más afectada.

La pasada madrugada del lunes, día 15, se celebró en el Jardín Sur de la Casa Blanca la UFC Freedom 250. Esta fecha, que hace referencia a los 250 años de Estados Unidos, dejó varios de los momentos más impresionantes que se han vivido en la historia de esta competición. El 'main event' de esa fecha no podía ser otro que el enfrentamiento del campeón hispano-georgiano Ilia Topuria contra el estadounidense Justin Gaethje.

En esta pelea, Ilia Topuria cayó derrotado frente a Gaethje, perdiendo de esta manera su récord de invicto y el título de campeón de peso ligero de la UFC. Aunque lo realmente preocupante fue el estado de salud de Topuria al finalizar la pelea por nocaut técnico (TKO). El peleador abandonó el octágono con la cara totalmente deformada y sin visión en ninguno de sus ojos. Según los testimonios a los que ha tenido acceso el ABC, el excampeón sufrió fracturas en ambos huesos orbitales sin desplazamiento.

No hace falta entrar a quirófano

Aunque el diagnóstico suena alarmante, y realmente en casos corrientes lo es, los médicos destacan un punto clave: al no existir desplazamiento óseo, por ahora no sería necesaria cirugía inmediata. Esto, en clave puramente deportiva, implica que la recuperación sería menos larga de lo esperado; aun así, el proceso de recuperación no será corto y se habla de un periodo prolongado de inactividad, hasta el punto de que podría no volver a pelear antes de 2027.

A falta del comunicado médico oficial de la UFC, algunos expertos han decidido expresar su opinión. Según Europa Press, el doctor Carlos Fernández-Vega González ha manifestado que fracturas orbitales como las sufridas por el luchador Ilia Topuria pueden provocar visión doble permanente y que el ojo se quede hundido. Aunque esta última consecuencia, según el doctor, es algo puramente estético y no funcional para pelear.

Tratamiento conservador

El miembro del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, el doctor Carlos Fernández-Vega González, ha manifestado que fracturas orbitales como las sufridas por el luchador Ilia Topuria pueden provocar visión doble "permanente" y "que el ojo se quede hundido", aunque esta última consecuencia es algo "más estético que funcional" y "no es a medio plazo".

A juicio de este representante del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, que ha resumido el abordaje de las fracturas orbitales en cirugía o tratamiento conservador basado en reposo, el luchador español, que no va a tener que ser sometido a una intervención, debe "evitar el deporte" y "cualquier esfuerzo físico" durante "tres o cuatro meses".

"Solemos recomendar estar muy tranquilo y evitar esfuerzos" y, pasado este periodo de tiempo, "repetir, probablemente, las pruebas de imagen" para "ver cómo está evolucionando, cómo ha sellado", ha señalado. En total, ha expuesto que debe estar de baja deportiva "mínimo seis meses" para "sellar bien", aunque aboga por "idealmente un año, si se puede esperar".

Declaraciones de Dana White

El presidente de la UFC, Dana White, fue de los primeros en dar detalles sobre su estado en la noche posterior al evento. El empresario estadounidense aseguró que Topuria había sido trasladado al hospital y que su condición era ciertamente preocupante, apuntando a una posible fractura en la órbita ocular, que se ha confirmado en ambos ojos.

White insistió especialmente en que lo más importante ahora es la recuperación y remarcó que el peleador debía descansar, desconectar por completo y no pensar en volver al octágono en un corto plazo: "Mi plan para él es que vuelva a casa, descanse, se recupere y se tome su tiempo. Esta noche fue muy dura para él. Solo quiero asegurarme de que esté bien y que ni siquiera piense en volver a pelear".

Mensaje de Ilia Topuria en las redes

A pesar del dolor físico y psicológico, Topuria siempre ha sido conocido por su fuerte mentalidad y por jamás darse por vencido. De hecho, pocas horas después de finalizar la pelea, publicó un largo mensaje en sus redes, felicitando a Gaethje con cierto humor: "Justin, felicitaciones. Dijiste que dejarías tu marca en mi cara... y lo hiciste".

También quiso recordar a todos los aficionados de la UFC que esta derrota no lo va a frenar. De hecho, ya está pensando en su recuperación y vuelta al octágono; incluso le asegura una revancha al estadounidense: "Me curaré. Voy a descansar. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y confía en mí... Esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha".