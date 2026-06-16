El español Alejandro Hernández Hernández debutará en el Mundial pitando el Brasil-Haití

El colegiado español Alejandro Hernández Hernández debutará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dirigiendo este próximo viernes 19 de junio el duelo del Grupo C entre las selecciones de Brasil y Haití, según confirmó este martes la FIFA.

De este modo, el árbitro canario, de 43 años, nacido en Lanzarote e internacional desde 2014, hará su debut en una gran cita internacional de selecciones, aunque ya ejerció de cuarto colegiado en el duelo entre Escocia y Haití del pasado sábado.

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En Philadelphia

En este caso, será el principal responsable y estará acompañado en el terreno de juego del Lincoln Financial Field de la ciudad estadounidense de Philadelphia en las bandas por José Enrique Naranjo y Diego Sánchez, mientras que el cuarto árbitro será el suizo Sandro Schaerer.