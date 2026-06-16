Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Baja laboralEleccionesTasa BarcelonaJubiladosEscuelasMouliaáSueldoBarrio BarcelonaTopuriaAdelgazarOla de calor
instagramlinkedin

Estreno con la 'canarinha'

El español Alejandro Hernández Hernández debutará en el Mundial pitando el Brasil-Haití

El colegiado canario, de 43 años, se estrenará en una gran cita internacional de selecciones tras ejercer de cuarto colegiado en el Escocia-Haití.

Alejandro José Hernández Hernández, durante un partido de LaLiga en la pasada temporada.

Alejandro José Hernández Hernández, durante un partido de LaLiga en la pasada temporada. / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El colegiado español Alejandro Hernández Hernández debutará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dirigiendo este próximo viernes 19 de junio el duelo del Grupo C entre las selecciones de Brasil y Haití, según confirmó este martes la FIFA.

De este modo, el árbitro canario, de 43 años, nacido en Lanzarote e internacional desde 2014, hará su debut en una gran cita internacional de selecciones, aunque ya ejerció de cuarto colegiado en el duelo entre Escocia y Haití del pasado sábado.

Noticias relacionadas

En Philadelphia

En este caso, será el principal responsable y estará acompañado en el terreno de juego del Lincoln Financial Field de la ciudad estadounidense de Philadelphia en las bandas por José Enrique Naranjo y Diego Sánchez, mientras que el cuarto árbitro será el suizo Sandro Schaerer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Topuria pierde su récord impoluto en la Casa Blanca bajo la atenta mirada de Donald Trump
  2. Horarios confirmados de la final de la ACB entre el Valencia Basket y el Barcelona y dónde ver
  3. Jordan Díaz, el oro olímpico español 'invisible' también se borra de todas las competiciones en 2026
  4. Las pausas de hidratación acumulan críticas de jugadores y entrenadores, pero el negocio abierto es muy grande
  5. España - Cabo Verde, en directo: previa y última hora del debut de la selección en el Mundial 2026
  6. Justin Gaethje, tras derrotar a Ilia Topuria en la Casa Blanca: 'Es un niño bonito que se preocupó mucho por la sangre
  7. España está verde y empata en el estreno en el Mundial
  8. El Real Madrid ultima el fichaje de Cucurella para su lateral izquierdo

El español Alejandro Hernández Hernández debutará en el Mundial pitando el Brasil-Haití

El español Alejandro Hernández Hernández debutará en el Mundial pitando el Brasil-Haití

El Mundial alcanza el millón de espectadores en cinco días

El FBI frustró un posible ataque contra el evento de la UFC celebrado en la Casa Blanca por el cumpleaños de Trump

El FBI frustró un posible ataque contra el evento de la UFC celebrado en la Casa Blanca por el cumpleaños de Trump

Àlex Márquez, subcampeón de MotoGP, reaparecerá en Brno tras su escalofriante accidente

Àlex Márquez, subcampeón de MotoGP, reaparecerá en Brno tras su escalofriante accidente

¿Quién es Bruna Biancardi, 'influencer' y novia de Neymar?

¿Quién es Bruna Biancardi, 'influencer' y novia de Neymar?

La oferta definitiva para no perderte nada del Mundial 2026 (y conseguir la camiseta más buscada de España)

La oferta definitiva para no perderte nada del Mundial 2026 (y conseguir la camiseta más buscada de España)

Las protestas contra el régimen y la FIFA se llevan el protagonismo en el primer partido de Irán: "Somos la selección más oprimida del Mundial"

Las protestas contra el régimen y la FIFA se llevan el protagonismo en el primer partido de Irán: "Somos la selección más oprimida del Mundial"

Neymar anuncia su paternidad: "Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls"

Neymar anuncia su paternidad: "Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls"