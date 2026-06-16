Las botas de Lamine Yamal causan polémica en las redes: una bandera de Marruecos y una de Guinea

Lamine Yamal pudo disputar ayer sus primeros minutos en un Mundial de fútbol y las redes no tardaron en mostrar su peor cara. El jugador del FC Barcelona volvía de una lesión y salió como revulsivo en la segunda parte para buscar el gol de la victoria, pero el partido terminó en empate a cero entre España y Cabo Verde.

Marruecos y Guinea Ecuatorial en sus botas

La polémica proviene de las botas que usó el joven jugador de Rocafonda. En ellas, aparecen las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial, países de origen de su padre y de su madre, respectivamente. Este es un detalle que Lamine lleva habitualmente en sus botas como muestra de agradecimiento a sus padres por salir adelante tras migrar a otro país.

Comentarios injustificables

Un homenaje que podría haber pasado sin hacer mucho ruido, pero que en las redes ha abierto un debate entre los usuarios que dudan de su "sentimiento" por el país que representa y los que lo ven como un bonito gesto. A ellos, también se le han sumado injustificables comentarios racistas y xenófobos que ya ha sufrido en otras ocasiones el jugador español y que tanto cuestan de erradicar.

Lamine, de 18 años, ha expresado en varias ocasiones su orgullo por representar a España, pero a algunos no les parece suficiente. Hay aficionados de La Roja se quejan de que Lamine no haya añadido la bandera española en sus botas, aunque ya la represente con la camiseta de la selección. Otros directamente comentan que no debería jugar con España, ni disputar más partidos del Mundial.

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Al fin y al cabo, se trata de una nueva polémica sin sentido que han abierto algunos aficionados para canalizar el enfado por el empate ante Cabo Verde. Si España hubiera ganado con un hat-trick de Lamine Yamal, seguramente las críticas por sus botas no se habrían ni asomado.