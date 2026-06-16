Àlex Márquez, subcampeón de MotoGP, reaparecerá en Brno tras su escalofriante accidente

Como siempre, estos muchachos han acortado los plazos. Àlex Márquez (Ducati) se fracturó la clavícula derecha, de la que fue inmediatamente operado, y se daño seriamente la vertebra C7, que, pese a no requerir intervención médica, sí precisaba, como poco de seis semanas de reposo absoluto, pero el pequeño de los Márquez Alentá estará lista en cinco semanas y es de esperar que, este jueves, el equipo médicos que lidera el doctor Ángel Charte, responsable del Mundial, le de el visto bueno o, como poco, permiso para que, como ya ocurriera con su hermano Marc, en Mugello (Italia), poder probarse en el primer entrenamiento de este viernes.

Àlex ha pasado hoy una última revisión con el doctor Samuel Antuña, su médico de confianza, y tras una evaluación de las lesiones sufridas y de su estado general, se tomó la decisión de dar el alta médica al piloto para que pueda viajar a Brno. En un comunicado en sus redes sociales, el Gresini racing Team Ducati ha confirmado hoy que "después de los últimos controles médicos en España, Alex Márquez volará a República Checa este fin de semana con el objetivo de ser declarado FIT. Las actualizaciones llegan este jueves directamente desde el Circuito de Brno".

Tal y como hizo su hermano Marc cuando viajó a Mugello (Italia) tras recuperarse de su cuarta operación en el hombro derecho, Àlex se desplazará mañana a Brno para ser revisado, el jueves, por los doctores del Mundial y recibir, casi con toda seguridad, el visto bueno para volver a subirse a la Ducati.

El piloto de Gresini sufrió un accidente por impacto durante la carrera de gran premio de Barcelona, el 17 de mayo, cuando la moto de Pedro Acosta se paró repentinamente y la Ducati de Gresini, que iba pegada a su rueda, no pudo esquivar a la KTM, estrellándose contra ella y saliendo escupido, moto y piloto, por los aires en la escapatoria de la curva 10. Alex recibió fuertes golpes por todo el cuerpo, resultando con una fractura en la clavícula derecha, de la que se operó el mismo domingo por la tarde, y un impacto muy fuerte en la vértebra cervical C7, que ahora mismo es lo que más preocupa de su rehabilitación.

Tras anunciarse que no estaría en Italia, donde le sustituyó Michele Pirro; ni en Hungría, donde lo hizo Iker Lecuona, Alex podrá reaparecer, un mes después de aquel accidente, este viernes en Brno. A diferencia de la pasada temporada, en la que Alex Márquez estuvo permanentemente a principio de curso en el segundo cajón del podio y acabó siendo subcampeón del mundo de MotoGP, este año el corredor de Gresini ha tenido más dificultades para poder dominar en la categoría reina.

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El catalán logró una brillante victoria, la primera de Ducati este año, en el GP de España, donde también ganó el pasado año estrenando su casillero de triunfos en MotoGP. Sin embargo, ese ha sido, hasta ahora, el único podio de Alex este año hasta ahora, siendo el sexto puesto en Brasil su segundo mejor registro, lo que le ha llevado a la novena posición de la general del campeonato, con 67 puntos, a 113 del líder Marco Bezzecchi.