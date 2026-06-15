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Haz tu porra del Mundial 2026 y pronostica quién ganará el campeonato

Siga en directo el partido entre España y Cabo Verde

Porra del Mundial 2026

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Alex R. Fischer

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Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

¿Qué equipos lograrán pasar la primera fase del Mundial de EEUU, México y Canadá? ¿Adónde llegarán los principales favoritos? ¿Quién se quedará por el camino? ¿Cuál será la gran final? Y, sobre todo, ¿quién ganará el campeonato? Te invitamos a participar en La porra interactiva de EL PERIÓDICO, en la que acabarás decidiendo el vencedor de la competición futbolística más importante del planeta. Eso sí, para poder sentenciar quién se llevará el trofeo deberás ir superando las diferentes fases y optar por qué selecciones van pasando a dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinales.

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