La pentacampeona Brasil ya no mete miedo a nadie

“No se gana un Mundial, según juegas el primer partido”. No hay que oír al maestro italiano y sabio del fútbol Carlo Ancelotti, ahora a los mandos de la selección de Brasil, pentacampeón del mundo, casi nada, para saber que una Copa del Mundo ni se gana, ni se pierde, en el primer partido. Es más, España, en su camino de conquistar su primera estrella, perdió el primer partido.

Solo hay que escuchar a Carlos Sainz (padre, sí), otro sabio, esta vez de las carreras de coches de verdad, de los duros rallys de tierra, asfalto, nieve y hielo cuando, al acabar, a veces, la primera de las tres etapas de las que consta un rally mundialista, solía terminar sus comentarios de esa jornada ante la prensa, con un irónico pero acertado: “Esto no es como empieza, es como acaba”.

“Todo eso es verdad”, comenta el periodista brasileño afincado en España, Fernando Kallás, nacido en Río de Janeiro, ahora en Nueva York siguiendo el Mundial y corresponsal de Deportes de Reuters en España, “pero la imagen de Brasil en la primera jornada ante Marruecos, que le arrolló durante los primeros 30 minutos y, luego, cuando mis compatriotas quisieron no pudieron, no fue la mejor para mantener la ilusión de que la ‘Canarinha’ puede hacer, este año, un gran papel”.

Portada del diario 'Correio Brasiliense' tras el empate de Brasil ante Marruecos. / EL PERIÓDICO

Desde luego, la prensa brasileña destrozó cualquier ilusión tras el empate mísero ante Marruecos, una selección que mereció la victoria. “El empate del debut agrandó la sombra de la desconfianza” (O Globo); “Escapó del papelón” (Meia Hora); “Solo se salvó Vinicius” (Correio Braziliense); “Debut sin fútbol” (A Tarde); “No solo no juegan bien, sino que acabaron sufriendo ante Marruecos” (Globo Esporte) y “Estreno frustrado” (UOL).

Ancelotti, por descontado, acabó reconociendo que no habían jugado bien y que “deberemos soportar, aguantar, las críticas”. Hay quien piensa, sobre todo muchos de los seguidores de ‘Carletto’ que le han visto ganar Champions con el Real Madrid sin jugar a fútbol, es decir, lo que le ocurre a su nueva selección, que Brasi, por ser Brasil, no por otra cosa, acabará metiéndose entre las mejores y peleará por el podio de esta Copa del Mundo.

“El mayor problema de la selección brasileña es el fútbol brasileño. Estamos hablando de un problema estructural. Hemos dejado de ser la fábrica mundial de talentos que fuimos durante muchas décadas. Yo diría que Francia es, ahora, la fábrica de futbolistas (casi) únicos que era Brasil”. Fernando Kallás — Periodista brasileño, corresponsa de Deportes de Reuters en España

Cuentan, dicen, que Ancelotti suele decirles a sus amigos de Madrid, donde ha dejado multitud de admiradores, que “con el centro del campo suplente, ¡con el suplente, no con los titulares!, de la selección española, Brasil sería campeona del mundo”. Eso parece mucho, sí, desde luego, pero resulta evidente que Brasil, en estos momentos, con Ederson, Casemiro, Bruno Guimaraes, Danilo, Fabrinhio y Paquetá no posee a ni uno solo de los 25 mejores centrocampistas de esta Copa del Mundo.

Hace ya mucho tiempo que las camisetas dejaron de impresionar a los futbolistas, muchos de ellos jovencísimos, descarados, modernos, de otra época a los que las estrellas que puedan lucir sus adversarios sobre el escudo que llevan en el pecho no les dicen nada de nada. Y eso puede ser que sea otro de los problemas de Brasil.

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“El mayor problema de la selección brasileña es el fútbol brasileño”, explica Kallás a El Periódico. “Es un problema estructural. Hemos dejado de ser la fábrica mundial de talentos que fuimos un día durante muchas décadas. Yo diría que Francia es, ahora, la fábrica de futbolistas (casi) únicos que era Brasil”.