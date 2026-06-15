Países Bajos no puede con Japón en una frenética segunda mitad (2-2)

Se respetaron tanto mientras no era imperativo arriesgar por tener un resultado adverso, que Países Bajos y Japón aburrieron hasta que se abrió el marcador. Como se confirmó en la catarata de goles que se sucedieron, con tres tantos en 13 minutos después de que Virgil van Dijk encendiera las luces, más un cuarto tanto en el epílogo del encuentro que recuperó el empate inicial (2-2).

Frenkie de Jong se había quejado de leer que algunas críticas veían al equipo en crisis, y la actuación del equipo negó que hubiera alegría, atrevimiento e imaginación. Tampoco había imprudencia, así que Países Bajos ni creó ni dejó crear. Pero encajó dos goles, especialmente doloroso el segundo, en el minuto 89, cuando Ronald Koeman había amontonado defensas y centímetros (Aké, Koopmeiners Timber...) para proteger la costosa victoria. Daichi Kamada cabeceó un córner y frustró el estreno de los neerlandeses, lo que cultivará el runrún en la concentración europea.

De Jong, de mediocentro

De Jong ejerció de mediocentro único con dos interiores (Gravenberch y Reijnders) que no son especialmente duchos en la combinación más o menos rápida y más o menos atrevida ante defensas cerradas. Lo era la de Japón, perfectamente ordenada y disciplinada, como la de Países Bajos, que se replegaba con un 5-4-1. Es de sobras conocido que De Jong tampoco es un tipo descarado que abuse de pases que rompan líneas. No lo hizo nadie por él, por supuesto.

Donyell Malen dispuso de las tres ocasiones que apenas pudo crear la selección naranja en la fase inicial: una media vuelta en el área y dos cabezazos en sendos córners. Sion Suzuki, el meta del Parma, estuvo atento para rechazar sus intentos. Nakamura chutó al botellín de agua de Verbruggen a dos minutos del descanso y Ueda al otro lateral de la red uno más tarde.

Malen ejerció de delantero centro en ausencia de Memphis Depay, reservado para un esfuerzo más corto. El problema de Países Bajos no radicaba en el remate, aunque la carestía de ocasiones iba a exigir la máxima efectividad. Era de caudal de juego. El cauce estaba seco bajo el techo del estadio de Arlington (Texas).

El gol de Van Dijk llegó en una segunda jugada de una falta lateral. Fiel a sus virtudes, y en correspondencia de su envergadura, cabeceó un gran centro de Gravenberg. Seis minutos después, sin que hubiera tenido tiempo de entrar en pánico, Japón empató con un tiro de Keito Nakamura. Todo volvió a ser como era. O casi, porque unos andaban rabiosos y otros estaban ilusionados, y con el ánimo excitado por distintas razones, Crysencio Summerville lanzó un tiro cruzado que colocó a los naranjas otra vez por delante.

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Bart Verbruggen intenta detener el cabezazo de Daichi Kamada en el çórner que derivó en el 2-2 del Países Bajos-Japón. / ARIC BECKER / AFP

El partido, hasta entonces aburrido, pasó a ser frenético y el tramo final a partir del segundo parón clarificó los papeles: Países Bajos defendería y Japón atacaría. El once nipón no dio de sí, sin saber culminar las acciones que creaba por la velocidad de sus futbolistas pero supo marcar con la estrategia que iguala a todos los equipos.