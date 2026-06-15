Makhachev ataca sin piedad a Topuria y habla de "humillación"

Islam Makhachev se la tenía guardada a Ilia Topuria. La sorprendente derrota de el peleador hispanogeorgiano ante Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 de la Casa Blanca ha sentado de maravilla a Islam, enemigo público de Topuria: de hecho, todo apuntaba a que debía ser él quien tenía que enfrentarse a Ilia pero una serie de acontecimientos (entre una posible lesión, rumores sobre quién pedía más dinero y otras historias) lo llevaron todo al traste.

Desde el sofá, Makhachev ha disparado en su cuenta de 'X' con varios mensajes directos hacia el ya excampeón del peso ligero de la UFC: "¡Aquel que se enaltece será humillado! ¡Hay niveles en este juego! ¡Felicidades Justin, mereces este cinturón más que nadie!", publicó primero; antes de sumarle un segundo 'tuit': "Renunciar en la pelea más grande de tu carrera - es algo que no todo el mundo puede hacer. Real Le Layenda".

A todo esto, quien también estaba muy atento era una leyenda viva como Conor McGregor, que por cierto estará de regreso en el octágono de la UFC el próximo 11 de julio en Las Vegas ante Max Holloway. El peleador irlandés es muy activo en redes sociales y siempre está atento para sumarse a cualquier polémica. Sorprendentemente, se ha posicionado del lado de Ilia Topuria para responder en 'X' al boxeador Terence Crawford (que también tuvo sus más y sus menos con el hispanogeorgiano).

"¿Este es el tipo que dijo que me noquearía y le daría una paliza a mí y a Shakur al mismo tiempo?", dice Crawford, a lo que McGregor responde: "¿Qué demonios estás diciendo? Puedes luchar libremente, pero tienes miedo de una pelea de MMA. Eso para mí es lamentable. El chico fue vencido en una pelea de MMA, de la que tú no tienes el coraje. ¿Qué demonios pasó con todos estos pequeños boxeadores en este evento, pero ningún luchador de MMA?".

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Esto ha sorprendido mucho a los fans, pues ambos son dos genios frente al micrófono que habían tenido sus 'enganchadas' en el pasado. Sin embargo, McGregor aprovechó la ocasión para sacar pecho de cara a su pelea con Holloway: "Estoy muy contento con mi fecha de pelea para demostrarles a estos tipos que no están a mi nivel".