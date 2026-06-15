Justin Gaethje, tras derrotar a Ilia Topuria en la Casa Blanca: "Es un niño bonito que se preocupó mucho por la sangre"

Justin Gaethje es el claro ganador de la histórica velada de la UFC frente a los jardines de la Casa Blanca en el 80 cumpleaños de Donald Trump. Contra todo pronóstico, el peleador estadounidense se impuso al 'Matador' tras cuatro asaltos y la decisión de la esquina rival y del equipo médico de parar la pelea.

A sus 37 años, Gaethje cumple su sueño de coronarse campeón del peso ligero de la UFC y obrar una de las gestas más épicas que se recuerdan. Tras el final de la pelea, el nuevo rey de las 155 libras habló sobre Topuria: "Es un chico bonito que se preocupó mucho por la sangre inmediatamente. Empezó a tocarse muchas veces, aunque es muy peligroso. Simplemente confié en mis habilidades e intenté no ser emocional".

Preguntado sobre una posible revancha inmediata, Gaethje lo tuvo claro: "Soy un gran fan de este chico, pero nunca tuve la mentalidad de imbatible que tenía él. No quiero decir nada malo sobre él, era campeón del mundo, pero está en el hospital ahora mismo. Definitivamente digo no a una revancha, lo hice renunciar en el taburete, creo que fue un 3-1 en los asaltos".

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Fue el propio Gaethje quien mencionó que Ilia está en el hospital, una información que ha podido confirmar el propio Dana White (presidente de la UFC) en rueda de prensa: "Está hecho un desastre. No soy doctor, pero parece que su ojo tiene la órbita rota. Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él".