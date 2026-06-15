Ismael Saibari: el egarense de Marruecos que ha fichado el Bayern después de marcar a Brasil

Ismael Saibari será el nuevo refuerzo del Bayern de Múnich. El campeón alemán y el PSV Eindhoven han llegado a un acuerdo de 55 millones por el traspaso del jugador. El mediocentro ofensivo, nacido en Terrassa e internacional por Marruecos, anotó el tanto del empate ante Brasil en su debut mundialista.

Saibari da un paso más en su trayectoria tras haber sido uno de los mejores jugadores de la Eredivise. El jugador marroquí cerró la temporada con 19 goles y 9 asistencias con el club neerlandés. Un estado de forma que sigue al alza en este Mundial 2026, salió como delantero titular y anotó el gol que sirvió a los leones del Atlas para rascar un punto ante la Brasil de Ancelotti.

Nacido en Catalunya

Pese a jugar con la selección de Marruecos, Ismael Saibari nació en Catalunya, concretamente en Terrassa. El joven jugador vivió en la ciudad del Vallès Occidental hasta los seis años cuando, afectados por la crisis de 2008, él y su familia se mudaron a Bélgica. Allí, Saibari fue desarrollando su carrera pasando por varios equipos del país hasta llegar a las categorías inferiores del Genk. En 2020 fichó por el juvenil del PSV Eindhoven y, dos años después, debutó con el primer equipo.

En el PSV, el jugador marroquí ha mejorado sus números en cada una de las tres temporadas que ha jugado con el club de los Países Bajos. Ahora, afronta un nuevo reto en la Bundesliga, pero no sin antes mostrar su mejor versión en la Copa del Mundo.

Tras el fichaje fallido de Anthony Gordon, el Bayern ha optado por cerrar la operación con Saibari. Se trata de un mediocentro ofensivo que también puede jugar tanto de delantero centro como de extremo, por lo que ofrece mucha polivalencia al equipo de Vincent Kompany.

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Ismael Saibari es uno más de la larga lista que forman los jugadores nacidos en Terrassa. El primero que viene a la mente de muchos es Xavi Hernández, quizás el mejor centrocampista español de todos los tiempos. En la lista de la Roja para este Mundial también figuran dos egarenses más, Dani Olmo y Marc Pubill. En total, son tres jugadores de Terrassa que juegan esta Copa del Mundo.