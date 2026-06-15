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MUNDIAL 2026

Irán aterriza y entrena en EEUU para su estreno mundialista envuelto de protestas y fuertes medidas de seguridad

Los integrantes de la selección persa remarcan que las políticas de viaje de EEUU están empañando la alegría habitual que genera la Copa del Mundo

La selección iraní, bajo la sombra del régimen en el Mundial de EEUU: "Es un instrumento para proyectar normalidad y apoyo popular"

Los jugadores iranís, en su primer entrenamiento en suelo estadounidense antes de su debut mundialista.

Los jugadores iranís, en su primer entrenamiento en suelo estadounidense antes de su debut mundialista. / HARRY HOW / Getty Images via AFP

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La selección de Irán aterrizó este domingo en el estado de California tras recibir la autorización de Washington para pernoctar una noche ante de su debut en el Mundial con Nueva Zelanda. Procedían de Tijuana (México), donde ha instalado el campo base. Un vuelo corto, de apenas media hora. Aún no se habóa oficializado el acuerdo de paz entre EEUU e Irán anunciado por Donald Trump unas horas después.

Tras su aterrizaje, el autobús oficial del combinado persa fue escoltado hasta el hotel, ubicado en la localidad de Manhattan Beach, cerca de Los Ángeles, bajo un amplio operativo de vigilancia, con presencia de personal de seguridad y control en los accesos.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 14: Protestors are seen outside the venue of an IR Iran Training Session one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group G match between IR Iran and New Zealand at Centro Xoloitzcuintle on June 14, 2026 in Tijuana, Mexico. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Protestas en el exterior de la sede de entrenamiento de la selección iraní en Los Ángeles. / HARRY HOW / Getty Images via AFP

El conjunto iraní se ejercitó en el Dignity Sports Health, el hogar de uno de los equipos estrella de la región, Los Angeles Galaxy. Le esperaban grupos de protestas cruzadas: uno criticaban su presencia con banderas estadounidenses e israelís, otros, formado por la poblada diáspora iraní en Los Ángeles, criticaban que la selección de fútbol es un instrumento de la República Islámica para blanquear su imagen internacional. Ambos bandos solicitan a la FIFA su exclusión del Mundial.

Los integrantes de la expedición iraní, más corta de lo convencional por el rechazo del gobierno estadounidense a conceder una quincena de visados -entre ellos al presidente de la Federación de Fútbol-, trató de hablar solo de fútbol, así lo pidió a la FIFA a los reporteros, pero los obstáculos burocráticos en todos los sentidos complicaron la petición.

Iran's head coach Amir Ghalenoei takes part in a training session at Carson Sports Park in Carson, California on June 14, 2026, on the eve of the 2026 World Cup football match between Iran and New Zealand. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

El seleccionador iraní Amir Ghalenoei, en el entrenamiento. / PATRICK T. FALLON / AFP

El seleccionador Amir Ghalenoei no echó balones fuera. Indicó que el hecho de que EEUU fuera organizadora del Mundial complicaba mucho la vida a Irán, empezando por la cancelación de visados. "Este tipo de comportamiento afectará negativamente al espíritu del fútbol", declaró Ghalenoei a la prensa.

El delantero Mehdi Taremi respaldó esta valoración. El exdelantero del Inter de Milán mencionó el rechazo al acceso al país del árbitro somalí Omar Artan, subrayando que Irán no es el único país que ha tenido problemas con los anfitriones. "No estamos viviendo la misma experiencia maravillosa de la que siempre hablamos: la paz, la alegría", dijo. "La sensación que la gente tiene al esperar el Mundial, creo que esta vez no está siendo la misma… Este tipo de tensión socava esa alegría. Socava el mensaje de la FIFA", añadió.

La participación de Irán estuvo en duda tras el ataque estadounidense e israelí del 28 de febrero, al que Teherán respondió lanzando ataques contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo. El combinado persa se enfrenta en la fase de grupos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto y los tres partidos se disputarán en la costa oeste de EEUU.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 14: Mehdi Taremi #9 of IR Iran trains with team mates during an IR Iran Training Session one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group G match between IR Iran and New Zealand at Centro Xoloitzcuintle on June 14, 2026 in Tijuana, Mexico. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mehdi Taremi, el número 9, participa en el entrenamiento de Irán en Los Ángeles. / HARRY HOW / Getty Images via AFP

Tanto Ghalenoei como Taremi enfatizaron que están en el Mundial para representar a todos los iranís, tanto en el país como en el extranjero, dijeron a sabiendas de las protestas de los aquellos que decidieron huir, muchos a Los Ángeles, tras la revolución de los ayatolá de 1979.

“Quisiera decir que respetamos a todos los iranís, ya sean los que viven en el país o los que están fuera. Estamos aquí para jugar al fútbol, y el fútbol siempre puede unir a todas las facciones”, dijo Taremi.

La importancia de los símbolos

Ghalenoei también subrayó la capacidad del fútbol para fomentar la unidad. “Estoy muy feliz de representar a la fuerte y orgullosa nación de Irán”, dijo. “Espero que el fútbol traiga alegría y disfrute, y que acerque culturas y países, y espero que la Copa del Mundo se desarrolle bien a pesar de los problemas de viaje que tuvimos”.

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Muchos inmigrantes de origen persa planean asistir a los encuentros de Irán con el propósito de visibilizar la situación política, exhibiendo la bandera del León y el Sol, un símbolo de la identidad secular del país anterior a 1979 que actualmente abandera las peticiones de reforma y apertura social. Los representantes oficiales del país chiita amenazaron con retirar al equipo del campo si no se respetaba el himno y los símbolos oficiales.

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