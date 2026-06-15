La selección de Irak vuelve a disputar un Mundial 40 años después: un único gol y a Jean-Marie Pfaff en México 86

La selección de Irak vuelve a disputar un Mundial tras 40 años de ausencia (miércoles a las 00:00 h). Lo hará contra la Noruega de Haaland, que también formaliza su retorno a la Copa del Mundo después de haberse perdido las últimas seis ediciones. El conjunto del Oriente Próximo no tiene un camino para nada fácil, pues se encuentra en el grupo I, uno de los más complicados del torneo. Además de Irak y Noruega, las selecciones que completan el grupo son la dos veces campeona, Francia, y la finalista de la Copa África, Senegal.

Sobre el papel, el conjunto iraquí es el más débil del grupo, pero esto no quita que la emoción por el regreso entre sus habitantes sea inmensa. Por ello, no cabe duda de que sus jugadores lo darán todo para firmar una actuación digna en esta cita mundialista. Graham Arnold es quien dirige al equipo. El técnico australiano llevó a su país natal hasta octavos de final en Catar 2022, por lo que ya cuenta con experiencia mundialista.

En el plantel de la selección árabe no figuran grandes estrellas, su estandarte es Aymen Hussein. El delantero de 30 años cuenta con más de 30 goles con su selección y fue el que anotó el gol para certificar el acceso al Mundial 2026. Ali Jasim es otro nombre a tener en cuenta, el joven de 22 años es una de las promesas del país y es propiedad del Como de la Serie A, aunque por ahora se encuentra cedido en el Al-Najma de la liga saudí.

40 años de su único Mundial

El único precedente de Irak en un Mundial se dio en México 1986, un torneo en el que Diego Armando Maradona eclipsó todo lo demás con sus brillantes actuaciones. En la final, Argentina consiguió hacerse con su segundo título mundialista con una victoria por 3 a 2 ante la Alemania Federal.

Por su parte, Irak hizo su debut en el torneo ante Paraguay, un partido que ganaron los sudamericanos por 1 a 0. En su segundo partido, los Leones de Mesopotamia tampoco pudieron superar a Bélgica, pero sí dejaron un momento para la historia del deporte de su país. En la segunda parte, Ahmed Radhi anotó el primero y, hasta ahora, único gol de Irak en la historia de los mundiales. Lo hizo con un remate cruzado que Jean-Marie Pfaff, uno de los mejores porteros de la época, no pudo detener. El tercer y último partido del conjunto iraquí fue ante la selección anfitriona, México. Los locales ganaron por 1 a 0 e Irak se despidió del torneo con tres derrotas por la mínima.

Una selección con varios títulos

Pese a tratarse de una selección con poco recorrido en los Mundiales, el combinado del país de Oriente Próximo es uno de las más potentes de su zona. Irak és la nación con más títulos de la Copa Árabe, cuatro en su palmarés. En las vitrinas del país también se encuentra una Copa Asiática, que los iraquíes ganaron en 2007 tras superar a Vietnam, Corea del Sur y Arabia Saudita en la fase de eliminatorias.

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Este 2026, Irak tiene un nuevo motivo para alegrarse: su retorno a un Mundial ya es un hecho. La clasificación no ha sido sencilla, de hecho, el conjunto asiático se hizo con el último billete para acceder al torneo. Los leones de Mesopotamia entraron en la repesca tras vencer a los Emiratos Árabes y se jugaron el acceso a la Copa del Mundo con Bolivia. El equipo dirigido por Graham Arnold venció a los sudamericanos por 2 a 1, certificando así su presencia en la cita mundialista.