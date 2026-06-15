La FIFA se corrige y ahora permitirá las preguntas en español en el Mundial

La FIFA ha rectificado una de las medidas más polémicas de este Mundial y que tenía que ver con el uso del español en algunas ruedas de prensa. Más aun siendo el castellano lengua oficial en el país de uno de los coorganizadores de la Copa del Mundo, México.

Antes del debut de Brasil frente a Marruecos, un periodista español preguntó en inglés a Vinícius Jr., en cumplimiento a las reglas del organismo rector del fútbol, que solo permite tres idiomas en las conferencias: los de las selecciones que diputarán el partido y el inglés. La estrella brasileña lo interrumpió y le pidió que continuara en español, pero el oficial de la FIFA explicó que no era permitido por razones logísticas.

"Nosotros no tenemos español en interpretación remota. Pregunta en inglés o en las lenguas que usamos hoy", zanjó. Contrariado, el delantero del Real Madrid se puso los auriculares para escuchar la traducción.

Críticas

Pese a que otras estrellas dominan el español, que es también el segundo idioma más hablado en Estados Unidos, la FIFA fue inflexible. Su prohibición desató críticas en redes sociales que obligaron al máximo organismo del fútbol a reaccionar. Una fuente cercana a la organización dijo el domingo a la agencia AFP que los traductores disponibles en las ruedas de prensa son solicitados directamente por cada selección según sus intereses, pero precisó que a partir de ahora se integraría el español en las traducciones.

AFP constató que en la página web de la FIFA ya está habilitada la opción de traducción simultánea en este idioma. En México, el país con más hispanohablantes del mundo, la lengua es una cuestión de identidad respecto a su vecino del norte. Si bien la mayor parte de los partidos del torneo se disputan en Estados Unidos y otros pocos en Canadá, los aztecas reciben 13 juegos del Mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Además, ocho de los 48 países que lo disputan tienen el español como idioma.

De Hakimi a De Jong

Idéntica situación sucedió con Achraf Hakimi, nacido en Madrid, que sonrió cuando un periodista mexicano fue cortado al formular su pregunta. "Ok, ok, le entiendo...", dijo Hakimi en un intento de permitir que el comunicador no fuera detenido. Al final la pregunta se hizo en español y la respuesta la dio en inglés.

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En un tercer turno el neerlandés del Barça Frenkie de Jong fue protagonista en la previa del duelo de este domingo ante Japón. "No me importa", dijo el centrocampista del Barcelona al escuchar el español, pero finalmente el diálogo fue en inglés. En las redes sociales, las quejas crecieron: "Sesgo cultural a los periodistas y jugadores que saben español", escribió un usuario en X. "Estamos en México, somos anfitriones y aquí se habla español", publicó otro.