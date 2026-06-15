Artes marciales mixtas
Topuria cae derrotado ante Justin Gaethje en el combate por el 80 cumpleaños de Trump
Trump funde el 250 aniversario de Estados Unidos con su 80 cumpleaños en una pelea en la Casa Blanca
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El luchador español Ilia Topuria, de origen georgiano, ha caído este lunes derrotado frente al estadounidense Justin Gaethje en el combate estelar de artes marciales mixtas de la UFC celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Con esta derrota, Topuria, que terminó con la cara ensangrentada, perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC.
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