España está verde y empata en el estreno en el Mundial

Fiasco, fracaso, tropiezo... El empate de España ante Cabo Verde desinfla el souflé de una selección llamada a pelear por el título, un equipo al que le faltó más chispa y extremos que paciencia ante un rival que celebró una jornada histórica, la de su debut en un Mundial, con una igualada tan sufrida como justa. La inexorable realidad confirmó que ni España era para tanto ni Cabo Verde para tan poco como algunos apuntaban. Pese a este empate, los de De la Fuente mantienen intactas sus opciones de pasar como líderes de grupo y evitar un hipotético cruce con Argentina en los dieciseisavos. España confirmó que está verde ante un rival organizado y un portero bendecido que será proclamado como héroe nacional en este 15 de junio. En el bando español, por contra, se confirma que hay tiene demasiados futbolistas en rodaje (Rodri, Fabián, Lamine o Nico) y que sin extremos hay paraíso.

La campeona de Europa se estrenó en el Mundial ante un rival que menos nombre que fútbol: Cabo Verde. Una selección excéntrica que, sin embargo, llegaba tras ganar a Serbia y dejar en la cuneta a Camerún. El debut exigía paciencia y dinamismo para encontrar espacios en la tupida defensa caboverdiana. De la Fuente adivinó el planteamiento numantino de los africanos y apostó por incluir a Gavi en el once en lugar de Baena por la izquierda. Ferran y Gavi se descolgaban para asociarse por dentro y Cucurella, que estrenaba su condición de madridista, y Marcos Llorente afilaban los carriles manchando de cal las botas.

Cuando el jordano Makhadmeh señaló la pausa de hidratación se confirmaba que Cabo Verde estaba más cerca del orden solidario del Getafe que de la ilusionante extravagancia de Curaçao. Liderados por ‘Pico’ López, un central nacido en Irlanda que fue reclutado por Linkedin, los isleños se defendían con orden mientras goteaban los minutos. Ferran y Gavi no aportaban desequilibrio ni por fuera ni apareciendo por dentro, lo que provocaba que se le indigestase el estreno. Oyarzabal no aparecía y el ritmo que imponían Rodri, Fabián y Pedri no rompía el tedio.

Vozinha, protagonista

España encontró una fisura en la izquierda, donde Cucurella ganó la espalda a la zaga rival en varias ocasiones. En una de ellas, tras un pase de Rodri, sirvió al medio para Ferran, al que la estirada del veterano Vozinha incomodó lo suficiente para errar un gol cantado. El portero, de 40 años, volvió a salvar a los suyos en una llegada por la izquierda que terminó rematando de nuevo Ferran. Y antes del descanso Vozinha apareció por tercera vez para evitar el gol español con una estirada a remate de Laporte. Los de De la Fuente habían subido la agresividad de sus ataques en el tramo final del primer periodo, pero el portero caboverdiano mantenía a los suyos en el partido. Bubista, el seleccionador caboverdiano, introducía un triple cambio para renovar el depósito de su voluntarioso equipo. Ordenado en la defensa y aseado en la salida.

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De la Fuente demoraba la entrada al campo de Lamine y Nico, lo que invita a pensar que el seleccionador no quería correr riesgos. Pasaban los minutos y Vozinha seguía siendo dueño y señor de su área. En el minuto 70 saltó al campo Lamine junto a Merino y el ambiente del estadio se encendió. La salida del azulgrana despertó a una grada narcotizada por el intrascendente asedio español. El reloj comenzaba a correr en contra de España y Cabo Verde aguantaba heroicamente las acometidas colgado del balcón de su área. Olmo entró por un Ferran errático que desperdició dos ocasiones claras de abrir el marcador cuando restaban diez minutos. Acumulaba De la Fuente llegadores sin éxito, porque el dominio no terminaba de traducirse en oportunidades de gol. Y cuando el colegiado señaló el final, Cabo Verde celebró el empate a lo grande y España torció el gesto. El domingo, Arabia...