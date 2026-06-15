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España - Cabo Verde, en directo: previa y última hora del debut de la selección en el Mundial 2026

De la Fuente: "Lamine está para jugar, pero no los 90 minutos"

Pedri, junto a Lamine, Cubarsí y Ferran Torres en un entrenamiento con la selección española.

Pedri, junto a Lamine, Cubarsí y Ferran Torres en un entrenamiento con la selección española. / Irina R. Hipolito / Efe

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Begoña González

Begoña González

Barcelona
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España inicia hoy su andadura en el Mundial 2026 ante Cabo Verde con la obligación de empezar con paso firme en el Grupo H. La selección de Luis de la Fuente, campeona de Europa y señalada entre las grandes candidatas, afronta un debut de esos que no admiten despistes: enfrente tendrá a una Cabo Verde debutante, ilusionada y sin nada que perder, dispuesta a convertir su estreno mundialista en una jornada histórica. Para la Roja, el reto pasa por imponer ritmo, autoridad y pegada desde el inicio, sumar tres puntos y mandar un primer mensaje antes de medirse a Arabia Saudí y Uruguay.

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