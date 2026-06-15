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Fútbol
España - Cabo Verde, en directo: previa y última hora del debut de la selección en el Mundial 2026
De la Fuente: "Lamine está para jugar, pero no los 90 minutos"
España inicia hoy su andadura en el Mundial 2026 ante Cabo Verde con la obligación de empezar con paso firme en el Grupo H. La selección de Luis de la Fuente, campeona de Europa y señalada entre las grandes candidatas, afronta un debut de esos que no admiten despistes: enfrente tendrá a una Cabo Verde debutante, ilusionada y sin nada que perder, dispuesta a convertir su estreno mundialista en una jornada histórica. Para la Roja, el reto pasa por imponer ritmo, autoridad y pegada desde el inicio, sumar tres puntos y mandar un primer mensaje antes de medirse a Arabia Saudí y Uruguay.
La sorpresa de Gavi
Luis de la Fuente ha sorprendido a todos con el once del debut mundialista. La novedad es su apuesta por Gavi como titular, que entra en el lugar de Baena en ese costado izquierdo.
¿Habrá pantallas gigantes para seguir el Mundial en Barcelona?
El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que instalará una pantalla gigante en un punto aún por determinar de la ciudad para retransmitir la final del Mundial masculino de fútbol, prevista para el 19 de julio. La decisión supone mantener el criterio aplicado en eventos anteriores, como la final de la Eurocopa de 2024 o la Champions femenina, pero incorpora una novedad relevante: la pantalla se colocará aunque la selección española no dispute el partido decisivo.
¡Ya tenemos once!
De la Fuente, a por la victoria
Luis de la Fuente, seleccionador español, espera saldar con victoria el debut en la Copa del Mundo del 2026, aunque sin ningún tipo de confianza frente a Cabo Verde. Un duelo siempre especial por ser el primero y en el que España es claramente favorita.
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