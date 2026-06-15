El Elche analizará la sentencia contra Rafa Mir y "tomará las decisiones que correspondan"

La noticia de la condena a ocho años y medio de prisión a Rafa Mir por agresión sexual y lesiones, hecha pública este lunes, ha cogido por sorpresa al club que dispone de sus derechos federativos hasta el 30 de junio, un Elche que tiene una opción de compra que, salvo sorpresa, no será ejecutada.

Rafa Mir en un partido con el Elche / EFE

La entidad franjiverde asegura haber tenido conocimiento de la sentencia contra su actual futbolista a través de los medios de comunicación y que, al no disponer de la misma, no está en condiciones de hacer una valoración.

Análisis y decisión

"En cuanto la tengamos y podamos analizarla con rigor, el club tomará las decisiones que correspondan", aseguran desde el Elche al ser cuestionados sobre la condena de ocho años y medio de prisión a Rafa Mir. "Mientras tanto, respetamos el procedimiento y el ámbito judicial", agregan.

El Elche fichó el verano pasado a Rafa Mir en calidad de cedido, con opción de compra, procedente del Sevilla, siendo consciente ya de la acusación que tenía en su contra y de que, muy probablemente, durante las fechas de la temporada 2025-2026 tendría lugar el juicio, como así ocurrió a finales del pasado mes de mayo.

Tras un notable inicio de temporada, la entidad comandada por Christian Bragarnik parecía tener clara la idea de ejecutar la mencionada opción de compra, posibilidad que fue perdiendo peso con el paso del tiempo, tanto por motivos deportivos como extradeportivos.

Pérdida de protagonismo

Mir, que concluyó el curso con ocho goles, terminó siendo relegado al banquillo en las últimas jornadas, sin minutos en la fase decisiva del campeonato, con su equipo jugándose la permanencia, debido a una lesión en los isquiotibiales sin parte médico oficial y, posteriormente, a la decisión técnica de Eder Sarabia.

Noticias relacionadas

A lo largo del curso, el Elche defendió la presunción de inocencia de su futbolista, tanto en público como en privado. Incluso justificó, tras la polémica racista en la que se vio involucrado durante el partido contra el Espanyol con Omar El Hilali, archivada por falta de pruebas, un acto promocional días después en el que Mir se dio un polémico baño de masas.