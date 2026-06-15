Un autogol forzado por Lukaku evita la derrota de Bélgica ante Egipto

Las dos mejores selecciones del grupo G, probablemente el menos atractivo de todo el Mundial, firmaron tablas en su estreno en Seattle (1-1). Fue un resultado justo en un pulso en el que Egipto marcó los dos goles contra Bélgica: Ashour sorprendió a Courtois con un gran disparo para adelantar a los faraones y el lateral Hany, en una pugna con el gigantón Lukaku, batió a su portero antes de los duelos más asequibles contra Irán y Nueva Zelanda.

A punto de cumplir los 35 años (lo hará el 28 de junio), Kevin de Bruyne fue el primero en dar señales de vida con un tiro ajustado que se marchó fuera (m. 7). El centrocampista belga es uno de los supervivientes de la vieja guardia que llevó a los 'diablos rojos' al tercer puesto en el Mundial de 2018. El portero del Madrid, Tielemans y Meunier también formaron parte del once inicial, mientras Lukaku entró en la segunda mitad.

Telaraña egipcia

Pocas noticias positivas hubo de Bélgica en un primer tiempo en el que topó con la defensa egipcia. Le faltaron soluciones al bloque de Rudi Garcia con un centro del campo más físico que talentoso. Para mayor desgracia de los europeos, Ashour adelantó al cuadro africano con un gran derechazo (m. 19).

Ashour, defendido por Meunier, conecta el disparo sorprendió a Courtois en el 0-1, este lunes en Seattle. / DPA vía Europa Press

Lejos de mejorar tras el gol, el combinado belga siguió cayendo en la telaraña de su rival que ni siquiera necesitó una gran versión de Salah para causar peligro. El meta belga sí estuvo atinado en dos ocasiones más de Zico y Marmoush, mientras Doku envió a las nubes la opción de Bélgica para igualar justo antes del descanso.

Juvenil del Barça

Rudi García reaccionó ubicando al extremo del City en una posición más intermedia en la segunda parte. Allí tocó más balón. De Bruyne acarició el empate con una falta al palo (m. 53) mientras Courtois apareció de nuevo para desbaratar un cabezazo y evitar males mayores. No tenía pólvora Bélgica y el técnico francés recurrió a la Lukaku para evitar el fiasco.

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Hamza Abdelkarim, jugador del Barça, defendido por el belga Ngoy. / FRAN SANTIAGO / Getty Images via AFP

La Bestia no está en su mejor momento de forma, pero sigue intimidando. No necesitó ni siquiera tocar el balón para aupar a los belgas en un centro de Meunier que acabó con un autogol de Hany mientras intentaba evitar el remate del gigantón del Nápoles, que llevaba solo 22 segundos sobre el césped. Hubo acercamientos de ambas selecciones, pero sin más novedades. El egipcio Hamza Abdelkarim, juvenil del Barça de 18 años, sustituyó a Salah a un cuarto de hora del final.