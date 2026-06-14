Rodri: “España tiene vértigo, desparpajo y cierto punto de inconsciencia porque no tiene miedo a lo que viene”

La salida de Dani Carvajal y Álvaro Morata han dejado el brazalete a Rodrigo Hernández. El Balón de Oro es el líder de una selección que muchos señalan con candidata, e incluso favorita, a ganar el título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Entre los que ven a los de Luis de la Fuente entre los favoritos aparecen los propios jugadores españoles, incluido 'Rodri'. El centrocampista del City, al que se le relaciona con el Real Madrid para la próxima temporada, ofrece un lúcido diagnóstico de cómo llega la selección y cómo están los rivales a los que deben enfrentarse, con ese primer partido ante Cabo Verde el lunes a las 18:00 horas en Atlanta.

-¿Cómo se encuentra de cara al Mundial?

-Muy muy bien. Muy contento. Siempre que puedes representar a tu país es un privilegio. Y es algo que le hacemos entender a todos los jugadores que van a formar parte de la expedición. Llego pletórico, con confianza, con ganas, sobre todo con mucha de ilusión por volver a demostrar a nivel individual y colectivo lo que soy capaz de hacer junto a mis compañeros.

-¿Cree que España es ahora la selección más fuerte del mundo?

-No lo sé, yo creo que uno siempre tiene que pensar que puede aspirar a ello. Creo que a día de hoy todos empezamos de cero y hay que ir viendo cómo nos vamos desenvolviendo en el torneo. Así que el tiempo dirá dónde nos vamos posicionando. Lo que está claro es que todos partimos del mismo nivel y tenemos que construir ese equipo con aspiraciones.

Decía Cucurella que le gustaría evitar a Holanda y Ecuador. En su caso, ¿a qué selecciones le gustaría evitar?

-Yo creo en la Eurocopa demostramos que pese a que nos tocaron los peores cruces, fuimos capaces de ganar a varias selecciones campeonas del mundo. Quizás el rival más asequible que teníamos es el que más nos complicó, Georgia. Nunca se sabe en el fútbol. Yo creo que además en un Mundial todas las selecciones van a ser potentes y fuertes. Ya veremos.

-¿Qué aporta usted a esta generación de jóvenes de la que está rodeado?

-Siempre he comentado que la juventud te aporta unas cosas y la experiencia te aporta otras. Creo que un equilibrio entre ambas cosas es la clave. Y nosotros tenemos de ambas. Pero está claro que la juventud te inyecta esa adrenalina. Esta selección tiene vértigo, desparpajo y cierto punto de inconsciencia porque no tiene miedo a lo que viene y va ir siempre adelante. Y eso es muy positivo y enriquecedor para el grupo.

-¿Cómo hacen para que una convivencia tan larga, que puede llegar a 52 días, no se enquiste o no se atasque?

-Es verdad que es una parte que la gente no ve. Estar 50 concentrados... Intentamos llevarlo con la máxima naturalidad. Es verdad que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hay un muy buen grupo porque el el míster se ha encargado de traer a gente de un gran nivel humano. Creo que es una de las cosas que no se ve tanto, pero también se traen jugadores por esa razón y se ha formado un grupo sensacional. Es verdad que hay momentos que se hace un poco largo porque estás lejos de tus familias, pero nos apoyamos los unos en los otros.

-Como capitán de esta selección, ¿cuánto echa de menos a un futbolista como Dani Carvajal?

-Mucho, sin duda. Creo que Dani aportaba no solo en lo futbolístico, también ese carácter, ese gen competitivo. Además, con Morata y con él tenía un vínculo muy grande. Ahora soy el único que queda de ese grupo y tengo que intentar desplegar lo que pude aprender de ellos para transmitirlo al resto.

-En ese sentido, ¿cómo cambia su papel? Antes decía que había un liderazgo a tres bandas y ahora tiene que acaparar más liderazgo, ¿no?

-Puede ser, pero ahora emergen otras figuras como Unai, Mikel Oyarzabal, Ferran... El fútbol es así, ¿no? Al final tienen que ir dándose esos pasos. Creo que a mí no me va a cambiar mucho porque antes ya ejercía ese rol, pero a nivel visible llevar el brazalete es otra historia. Simplemente debo ser el sostén de la gente y que sepan que me tienen en cualquier momento de dificultad o lo que sea, que estoy ahí para apoyarles.

-Los últimos éxitos de la selección fueron con entrenadores de experiencia: Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Luis de la Fuente... Usted que lleva años en esto, ¿qué diferencias ve entre un técnico con experiencia y otro más joven?¿Qué aporta un técnico con esas características al jugador?

-Está claro que la experiencia es un grado y tener la tranquilidad de tener un entrenador que te ha llevado a ganar, pues más todavía, ¿no? Pero tampoco es una cosa que te cambie mucho. Yo creo que la confianza reside más en la persona que en lo que haya hecho en el pasado. Al final Luis nos conoce de sobra y nosotros a él igual porque muchos de nosotros llevamos casi toda la vida con él. Esto me parece positivo, el que nos conozcamos, el que con una mirada los dos sabemos lo que queremos el uno del otro. No hace falta ni hablar. Y eso sí que es importante.

La Eurocopa fue el primer gran torneo de este grupo. Ahora llegan como campeones de Europa y con un cartel de muy favoritos a este Mundial. ¿Cómo lo gestionan desde dentro?

-De la misma manera que antes. Al final cuando no habíamos sido capaces de ganar nos tocaba demostrarlo. Y ahora que lo hemos hecho, nuestra mentalidad debe ayudarnos a seguir manteniendo ese rendimiento. Creo que el Mundial es lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista y por lo tanto vamos a ir a por ello poniendo todos nuestros recursos y mentalidad en ello.

-Hay futbolistas que no ven fútbol, usted es de los que sí. ¿Durante el Mundial verá partidos?

-Sí, sin duda. Me gusta ver al resto de rivales para saber qué nivel tienen, qué nos puede deparar los cruces y ver qué ofrecen. El fútbol cambia mucho y sobre todo los torneos que son a un partido, sobre todo las eliminatorias, es de momentos. También es una cosa que les inculco a mis compañeros, el Mundial es un torneo de momentos y no tanto de sensaciones.

-¿Qué opina de la ampliación a 48 equipos, porque habrá mucho fútbol?

-La verdad es que va a ser el Mundial más exigente, por lo que dices tú, con una ronda más de dieciseisavos y muchos equipos. Por eso creo que la gestión de cargas y el tema físico va a ser claves. No desgastarse al principio y llegar bien a los momentos importantes.

-Están ustedes asumiendo el papel de favoritos y eso es algo que no es muy normal en el fútbol internacional. Tanto el seleccionador como los jugadores asumen con normalidad la carga de ser favoritos. ¿Es algo que han decidido como estrategia o es espontáneo?

-Yo hablo por mí. Es una cosa muy personal. Además, favoritos o no, el fútbol te demuestra que eso sirve de poco porque depende de cómo llegues y del momento. Nosotros no éramos favoritos en la Eurocopa y la ganamos. Vamos a ver cómo se da ahora, pero nos centraremos poco en eso.

-¿A qué selecciones ve favoritas o candidatas?

-Creo que a las que tenemos todos en la cabeza. Pero también creo que va a ser un Mundial con sorpresas, entre comillas. No tanto para nosotros porque yo creo que ahora mismo el nivel está muy igualado en muchas selecciones.

-Como capitán, ¿cómo ve el equipo respecto a la Eurocopa del 2024? Hay muchos futbolistas que llegan entre algodones, como Lamine Yamal.

-Estoy de acuerdo en que puede existir cierta preocupación. Pero también es cierto que tenemos un tramo de 15 días donde perfectamente uno puede coger el ritmo y vuelve a meterse en dinámica. Entonces veremos un poco por dónde vamos y lo más importante es que lleguemos todos bien al primer partido para que el míster tenga opciones de elegir.

-Decía que ayuda que ustedes se conocen porque que han trabajado con el seleccionador desde categorías anteriores. ¿Cuánto ayuda que Luis lleve 13 años jugando este tipo de torneos aunque sea en otras categorías?

-Ayuda mucho para marcar los tiempos, el saber qué hacer, el no apresurarse y guardar la calma según qué momentos. Al final, Luis es un entrenador que habla siempre desde el temple y la pausa y eso al jugador le transmite tranquilidad. Habrá momentos buenos y momentos en los que tengamos que apretar un poco más. Y es en esos donde la experiencia es muy importante. Luis es una persona que cuando miras al banquillo siempre tiene un gesto sobrio, un gesto que ayuda.

-Una última, ¿cómo le afecta saber que Real Madrid le quiere?

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-Hemos venido a hablar del Mundial. Gracias.