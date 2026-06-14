El Real Madrid se lanza a por Cucurella para su lateral izquierdo

Marc Cucurella puede convertirse en el cuarto fichaje del Real Madrid para el nuevo proyecto de José Mourinho. El club blanco se ha lanzado a por el lateral del Chelsea, una petición expresa del entrenador portugués para reforzar el lateral izquierdo, una de las posiciones más débiles de la pasada temporada pese a la acumulación de jugadores en esa posición.

Según Fabrizio Romano, uno de los periodistas más reputados en materia de fichajes, el Real Madrid tiene ya incluso un acuerdo verbal tanto como el futbolista como con su club, el Chelsea, para que cambie Stamford Bridge por el Santiago Bernabéu cuando finalice su participación en el Mundial, en el que debuta este lunes frente a Cabo Verde.

Cuarto fichaje del verano

De concretarse la operación, sería la cuarta incorporación de los blancos este verano. Durante la campaña electoral, Florentino anunció que había alcanzado un acuerdo con el central Ibrahima Konaté, que acaba contrato con el Liverpool; y con Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter que tiene una cláusula de salida de 20 millones de euros.

Días después de ganar las elecciones, y a instancias del propio Mourinho, el Madrid negoció con un Bernardo Silva que tenía conversaciones abiertas con el Atlético y el Barça. Finalmente, el centrocampista portugués, libre tras no renovar su contrato con el Manchester City, se decantó por el Madrid, que todavía no ha hecho oficial ninguna de las tres incorporaciones.

Marc Cucurella (i) de España controla un balón con Jairo Vélez de Perú, en un partido amistoso previo al Mundial de Fútbol 2026 en el estadio Cuauhtémoc en Puebla (México). / Alex Cruz / EFE

Cucurella quería volver a España

Al igual que sucedía con Bernardo, Cucurella también estaba en el radar del Atlético y apunta ahora al Madrid. Incluso el Barça le tenía en agenda si había traspasos en la línea defensiva. Todos ellos eran conscientes de que el lateral de Alella, por motivos familiares, quería dar por terminada su etapa en la Premier League y regresar a España.

Aunque no ha trascendido el precio del potencial traspaso, fuentes del mercado llevan semanas apuntando a que el Chelsea, que no jugará competiciones europeas la temporada que viene, se había comprometido a facilitar su salida por una cifra que rondara los 50 millones de euros. Canterano del Barça, Cucurella lleva cuatro años en Londres, tras pasar por Eibar, Getafe y Brighton.

Cuatro laterales en la plantilla

El fichaje de Cucurella confirmaría una enmienda total al fallido mercado de fichajes que completó el club blanco el pasado verano, puesto que reforzaría las cuatro mismas posiciones: lateral izquierdo (Carreras-Cucurella), central (Huijsen-Konaté), lateral derecho (Trent-Dumfries) y centrocampista ofensivo (Mastantuono-Bernardo).

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En el caso concreto del defensa catalán de 27 años, su salida deberá implicar la salida de al menos uno de los tres laterales izquierdos que el club tiene en nómina. Ferland Mendy es el más fiable cuando juega, pero hace tiempo que vive en un martirio inagotable de lesiones; Álvaro Carreras ha decepcionado por completo tras pagar 50 millones por él; y Fran García no pasa de un correcto suplente.