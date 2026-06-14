Mundial 2026
Polémica en el Mundial: ¿Por qué los futbolistas no pueden responder en español en las ruedas de prensa?
La FIFA advirtió a los periodistas de que no se podían formular preguntas en español en la rueda de prensa previa al Brasil - Marruecos al no haber traductor
"Preguntas en español, no". Así advirtió un moderador de la FIFA a un periodista mexicano que le preguntaba en español al futbolista Achraf Hakimi, nacido en Madrid, en la rueda de prensa previa al Marruecos - Brasil de la fase de grupos del Mundial. Una situación que extrañó al propio Hakimi y que también se repitió con Vinicius y Frenkie De Jong (entre otros) y que ha generado polémica en redes, pues es el idioma oficial de México, país organizador, y la segunda lengua más hablada en Estados Unidos.
"No lo podemos hacer por las traducciones", argumentaba después el moderador. No se trata de una prohibición, ha querido desmentir la FIFA, que defiende que se hace para garantizar la fluidez de las comparecencias. En todas las ruedas de prensa en los partidos del Mundial, la FIFA permite que las preguntas se formulen en inglés y en el idioma de los dos equipos que disputarán el partido. Además, cada federación pasa una lista de los idiomas que cree necesitar. En la rueda de prensa previa al Brasil - Marruecos había un traductor disponible para el inglés, el portugués, el italiano, el árabe y el francés.
Según el protocolo, las preguntas se deben formular prioritariamente en las lenguas nativas de los dos países que se enfrentan, siendo el inglés el idioma alternativo en caso de no dominar los idiomas de las selecciones en cuestión.
"En español", pedía Vinicius
De hecho, el futbolista del Real Madrid se quedó perplejo al escuchar como un periodista español de DAZN empezaba a preguntarle en inglés. "En español, en español", le pedía Vinicius. "Creo que no puedo", le respondió el periodista, que terminó de formular la pregunta en inglés, Vinicius escuchó la traducción y la respondió en portugués.
Más allá de situaciones algo extrañas e incómodas, este protocolo ha indignado especialmente al no haber contemplado la FIFA que el español es el idioma de uno de los organizadores y que en Estados Unidos lo hablan unos 57 millones de personas.
- Mourinho rearma la defensa del Real Madrid y convierte a Bernardo Silva en 'el galáctico de saldo' de Florentino
- Ceremonia inaugural del Mundial 2026, en directo: horario, calendario de partidos y última hora de la selección española
- Lío entre Xavi y el Barça por acusaciones de veto con los Legends
- Jordan Díaz, el oro olímpico español 'invisible' también se borra de todas las competiciones en 2026
- La Kings League de Piqué despedirá a casi la mitad de su plantilla: 'Sabíamos que iban a rodar cabezas
- México y la FIFA descorchan el Mundial con una inauguración de cartón-piedra que no salva ni Bocelli
- Caroline Graham Hansen tiene sobre la mesa la opción de salir del Barça este verano
- México sueña en grande ante Sudáfrica en un partido inaugural con tres expulsiones