Polémica en el Mundial: ¿Por qué los futbolistas no pueden responder en español en las ruedas de prensa?

"Preguntas en español, no". Así advirtió un moderador de la FIFA a un periodista mexicano que le preguntaba en español al futbolista Achraf Hakimi, nacido en Madrid, en la rueda de prensa previa al Marruecos - Brasil de la fase de grupos del Mundial. Una situación que extrañó al propio Hakimi y que también se repitió con Vinicius y Frenkie De Jong (entre otros) y que ha generado polémica en redes, pues es el idioma oficial de México, país organizador, y la segunda lengua más hablada en Estados Unidos.

"No lo podemos hacer por las traducciones", argumentaba después el moderador. No se trata de una prohibición, ha querido desmentir la FIFA, que defiende que se hace para garantizar la fluidez de las comparecencias. En todas las ruedas de prensa en los partidos del Mundial, la FIFA permite que las preguntas se formulen en inglés y en el idioma de los dos equipos que disputarán el partido. Además, cada federación pasa una lista de los idiomas que cree necesitar. En la rueda de prensa previa al Brasil - Marruecos había un traductor disponible para el inglés, el portugués, el italiano, el árabe y el francés.

Según el protocolo, las preguntas se deben formular prioritariamente en las lenguas nativas de los dos países que se enfrentan, siendo el inglés el idioma alternativo en caso de no dominar los idiomas de las selecciones en cuestión.

"En español", pedía Vinicius

De hecho, el futbolista del Real Madrid se quedó perplejo al escuchar como un periodista español de DAZN empezaba a preguntarle en inglés. "En español, en español", le pedía Vinicius. "Creo que no puedo", le respondió el periodista, que terminó de formular la pregunta en inglés, Vinicius escuchó la traducción y la respondió en portugués.

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Más allá de situaciones algo extrañas e incómodas, este protocolo ha indignado especialmente al no haber contemplado la FIFA que el español es el idioma de uno de los organizadores y que en Estados Unidos lo hablan unos 57 millones de personas.