Países Bajos, el paradigma de la desdicha, debuta ante Japón

Siempre superó Países Bajos la fase de grupos cuando participó en un Mundial, un reto que tendrá que repetir frente a tres rivales que le van a crear problemas: Japón, Suecia y Túnez, por orden cronológico. El reto, en el fondo, radica en volver a disputar una final y ganarla después de haber perdido tres (1974, 1978 y 2010) y haberse convertido en el paradigma de la selección desdichada.

En Dallas debuta Países Bajos con Ronald Koeman de seleccionador; la misma ciudad donde fue eliminado con Koeman de jugador en 1994 ante Brasil (2-3). No será bajo el sofocante calor de entonces, en el estadio The Cotton Bowl. Transcurridos 22 años, el duelo se jugará en el moderno y climatizado Dallas Stadium (22 horas en España).

Ronald Koeman reparte instrucciones en un entrenamiento de la selección neerlandesa. / JUAN MABROMATA / AFP

Preocupación con el 1 y el 9

"No vamos a hablar más de temperaturas. Tenemos que hablar de fútbol para estar listos para el primer partido de este domingo", avisó Koeman de la molestia principal en la concentración del equipo, sita en Riverside, al norte de Kansas City. El técnico, preocupado, le da vueltas a los dos últimos amistosos, que no han brindado demasiadas satisfacciones: derrota con Argelia (0-1) y victoria sobre Uzbekistán (2-1) con dos goles de penalti transformados por Cody Gakpo.

El nivel de los tres adversarios en la competición exigirá las máximas prestaciones del equipo. A Koeman le inquietan dos piezas clave en las áreas. El meta Bart Verbruggen, que recibió un golpe en la cadera ante Uzbekistán, y el delantero Memphis Depay, que se ha pasado dos meses de baja por una lesión muscular. Jugó 45 minutos frente a Argelia y no salió del banquillo ante Uzbekistán.

Memphis Depay, en acción. / JUAN MABROMATA / AFP

Lesión de última hora

Memphis, de 32 años, es el máximo goleador histórico neerlandés, con 55 tantos en 109 partidos. “Le necesitamos si queremos hacerlo bien en este torneo", admitió Koeman. "Necesitamos a todos los jugadores, pero, por supuesto, necesitamos a Memphis”, dijo, profesando su optimismo para que vaya recuperando su física en el trabajo diario.

A Frenkie de Jong le tiene a punto. Le ha granjeado preocupaciones durante la temporada con la lesión muscular que le tuvo parado un mes y medio y la enfermedad que le apartó en dos partidos del tramo final con el Barça. Es uno de los pilares del equipo, junto con el capitán Virgil van Dijk. Por el contrario, ha desaparecido Xavi Simons, que se rompió los ligamentos de la rodilla derecha a finales de abril. Jurrien Timber, defensa del Arsenal, ha tenido que abandonar la concentración por lesión, sustituido por Lutsharel Geertruida (Sunderland).

Lutsharel Geertruida, Justin Kluivert y Noa Lang se felicitan tras una jugada. / JUAN MABROMATA / AFP

Japón tiene un objetivo

Koeman se mantiene fiel al 4-3-3 que tradicionalmente caracteriza a la selección y ha conservado la columna vertebral del último Mundial de Qatar heredada de Louis van Gaal, donde los neerlandeses sucumbieron en los cuartos de final frente a Argentina por penaltis. Un duelo vibrante, tan recordado por el toma y daca futbolístico como físico al que no supo poner coto el desbordado Antonio Mateu Lahoz. Argentina también expulsó a Países Bajos en la semifinal de Brasil-2014. Y en la semifinal de la Eurocopa-2024 se paró el equipo naranja, ya con Koeman al mando, al sucumbir ante Inglaterra (1-2) con un gol de Ollie Watkins en el minuto 91.

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En Qatar dejó muy buena impresión Japón. Venció a España y Alemania, perdió con Costa Rica y empató con Croacia para despedirse en los penaltis. Los octavos es la frontera que nunca ha traspasado en los ocho torneos disputados. Los últimos ocho consecutivos. Desde 1998. Fue la primera en clasificarse para esta edición. Suena a osadía la perspectiva del seleccionador nipón Hakime Moriyasu, que no ha podido convocar. “El objetivo de Japón es ganar el título”, aseguró.