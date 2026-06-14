Jean Montero asalta Badalona y reta al Barça en la final de la Liga Endesa

Valencia Basket será el rival del Barça en las Finales de Liga Endesa. El conjunto de Pedro Martínez derrotó a ASISA Joventut (75-87) en el tercer partido de las semifinales y consiguió el billete para la última ronda, también por la vía rápida. El gran culpable fue Jean Montero, que acabó el partido con 24 puntos, siete rebotes y siete asistencias, siendo el factor que desequilibró la balanza.

Si había un jugador de Valencia Basket a tener en cuenta, ese era el dominicano. Y lo demostró en los primeros instantes del encuentro. El dominicano se encargó de meter tres triples prácticamente de manera consecutiva y mandar un mensaje a su rival: los 'taronja' querían cerrar la eliminatoria en el tercer partido. Sin tener que ir al cuarto. Ni al quinto.

Ricky Rubio fue clave para que los catalanes volvieran al partido, tras un 3-11 inicial. Con varias asistencias y canastas, el base de El Masnou dirigió las operaciones locales en ataque y con un triple de Hakanson se avanzaban por primera vez en el encuentro (18-16). Finalmente, los de Pedro Martínez encadenaron cuatro puntos para acabar el primer cuarto por delante.

La igualdad se mantuvo en el segundo, con varios cambios de liderazgo. Del mismo modo que al inicio del encuentro, Valencia cogió una pequeña ventaja de siete puntos que, poco a poco, los locales fueron recuperando. De nuevo de la mano de Ricky Rubio. La historia se repetía. También en el marcador, ya que los de Pedro Martínez se marcharon al túnel de vestuarios dos puntos arriba.

El tercer cuarto fue demoledor para el ASISA Joventut. Aunque empezaron bien y se pusieron por delante en el marcador, con el público celebrando cada canasta como si quedaran segundos para el final, Valencia Basket cogió una buena dinámica y empezó a sumar y sumar. Y como siempre, el peligro lo llevaba Jean Montero. Metió dos triples más para colocarse con 23 puntos y ampliar la ventaja a dos dígitos.

Los de Dani Miret no perdieron la fe y lo siguieron intentando. Ya lo había dicho Hanga después del segundo partido: el objetivo era regalar un partido más a la afición. Le pusieron ímpetu, pero es muy difícil remontar a un Valencia tan enchufado. Cada acercamiento iba acompañado de un golpe más duro de los visitantes, mientras el reloj no se detenía.

Los de Badalona no tuvieron la oportunidad de meter miedo en los últimos minutos, ya que Valencia gestionó a la perfección la diferencia y jugó con el tiempo a favor. Los de Dani Miret cierran una buena temporada en la que pelearon por grandes cosas, pero se quedaron a las puertas de todo.

Noticias relacionadas

Valencia y Barça, al haber ganado sus respectivas eliminatorias por 3-0, iniciarán la ronda final con el título en juego el próximo jueves. Será en el Roig Arena, donde los de Xavi Pascual deberán sacar una victoria al contar con el factor pista en contra. Sin duda, el baloncesto nacional está de enhorabuena con uno de los duelos más atractivos que se pueden ver.