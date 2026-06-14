Baloncesto
Horarios confirmados de la final de la ACB entre el Valencia Basket y el Barcelona y dónde ver
El equipo de Pedro Martínez y el de Xavi Pascual se enfrentarán por el título de la ACB
Después de que tanto el Barça como el Valencia Basket hayan zanjado sus respectivas series de semifinales con un 3-0 en sus duelos contra el Tenerife y el Joventut de Badalona, el título de la ACB busca propietario.
Este mismo domingo se han hecho públicas las fechas y los horarios de los partidos de la final, al mejor de cinco partidos, y con ventaja de campo para los valencianos.
Primero partido
Jueves 18 de junio a las 20.00 horas en el Roig Arena de Valencia.
Segundo partido
Sábado 20 de junio a las 20.00 horas en el Roig Arena de Valencia.
Tercer partido
Lunes 22 de junio a las 20.00 en el Palau Blaugrana.
Cuarto partido (hipotético)
Miércoles 24 de junio a las 20.00 horas en el Palau Blaugrana.
Quinto partido (hipotético)
Sábado 27 de junio a las 20.00 horas en el Roig Arena de Valencia.
Todos los partidos de la final de la ACB podrán verse en Movistar y DAZN.
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