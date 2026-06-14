Horarios confirmados de la final de la ACB entre el Valencia Basket y el Barcelona y dónde ver

Después de que tanto el Barça como el Valencia Basket hayan zanjado sus respectivas series de semifinales con un 3-0 en sus duelos contra el Tenerife y el Joventut de Badalona, el título de la ACB busca propietario.

Este mismo domingo se han hecho públicas las fechas y los horarios de los partidos de la final, al mejor de cinco partidos, y con ventaja de campo para los valencianos.

Primero partido

Jueves 18 de junio a las 20.00 horas en el Roig Arena de Valencia.

Segundo partido

Sábado 20 de junio a las 20.00 horas en el Roig Arena de Valencia.

Tercer partido

Lunes 22 de junio a las 20.00 en el Palau Blaugrana.

Cuarto partido (hipotético)

Miércoles 24 de junio a las 20.00 horas en el Palau Blaugrana.

Quinto partido (hipotético)

Sábado 27 de junio a las 20.00 horas en el Roig Arena de Valencia.

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Todos los partidos de la final de la ACB podrán verse en Movistar y DAZN.