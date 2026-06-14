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Horarios confirmados de la final de la ACB entre el Valencia Basket y el Barcelona y dónde ver

El equipo de Pedro Martínez y el de Xavi Pascual se enfrentarán por el título de la ACB

Tornike Shengelia, durante un enfrentamiento con el Valencia de esta temporada.

Tornike Shengelia, durante un enfrentamiento con el Valencia de esta temporada. / Afp7

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Después de que tanto el Barça como el Valencia Basket hayan zanjado sus respectivas series de semifinales con un 3-0 en sus duelos contra el Tenerife y el Joventut de Badalona, el título de la ACB busca propietario.

Este mismo domingo se han hecho públicas las fechas y los horarios de los partidos de la final, al mejor de cinco partidos, y con ventaja de campo para los valencianos.

Primero partido

Jueves 18 de junio a las 20.00 horas en el Roig Arena de Valencia.

Segundo partido

Sábado 20 de junio a las 20.00 horas en el Roig Arena de Valencia.

Tercer partido

Lunes 22 de junio a las 20.00 en el Palau Blaugrana.

Cuarto partido (hipotético)

Miércoles 24 de junio a las 20.00 horas en el Palau Blaugrana.

Quinto partido (hipotético)

Sábado 27 de junio a las 20.00 horas en el Roig Arena de Valencia.

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Todos los partidos de la final de la ACB podrán verse en Movistar y DAZN.

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