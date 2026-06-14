Hamza Abdelkarim, un juvenil del Barça, debutará con Egipto ante Bélgica

El dorsal 9 de Egipto lo porta Hamza Abdelkarim, un juvenil de Barca de 18 años y 165 días de edad y que es el cuarto jugador más joven de los 1.248 inscritos en el Mundial. El delantero, como se desprende del número de la camiseta, debutará frente a Bélgica (21 h.) en el torneo más grande del fútbol sin haber debutado siquiera con el primer equipo del Barcelona. Ni tampoco con el filial.

Media temporada en Barcelona, con seis goles en 11 partidos con el juvenil A del Barça, le ha bastado para llamar la atención de su selección. Algo vio en él el actual entrenador, Hossam Hassan, vieja leyenda del fútbol egipcio y que aún es el máximo goleador histórico de los faraones', para reclutarle.

También lo ha visto el Barça, que piensa ejecutar la cláusula de compra de 1,5 millones pactados en el acuerdo de cesión en el mercado de invierno con el Al Ahly egipcio.

Abdelkarim llamó la atención de los ojeadores del fútbol base azulgrana en el Mundial sub-17 disputado en noviembre. Su nombre encajó con la estrategia de Deco, el director deportivo azulgrana, de captar talento joven extranjero a un coste bajo en un momento en el que el Barcelona no puede competir con otros clubes por el fichaje de futbolistas consolidados. A nadie escapa que el Barça andabuscandoo delanteros centro para sustituir a Robert Lewandowski.

Hamza Abdelkarim celebra un gol con el FC Barcelona en la Copa de Campeones juvenil. / JORDI CARNÉ

Apuesta de poco riesgo

En los despachos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper consideran que son apuestas que tienen poco riesgo, ya que, de no dar el salto al primer equipo, se puede recuperar la inversión o incluso conseguir una plusvalía con una futura venta. Un detalle, este último, no menor en tiempos de estrecheces financieras.

El atacante egipcio aterrizó en las categorías inferiores del Barça en enero junto a tres jugadores extranjeros más: el central neerlandés Juwensley Onstein, el lateral uruguayo Patricio Pacífico y el extremo inglés Ajay Tavares. Los cuatro futbolistas han afrontado media temporada de adaptación en Barcelona y han sufrido los altibajos lógicos de aquellos futbolistas que por vez primera contactan con la idiosincrasia táctica de La Masia.

Abdelkarim tardó unas semanas en debutar por cuestiones burocráticas, y desde su aparición impactó a los técnicos del fútbol base azulgrana por su juego aéreo. "Es un gran rematador de cabeza", se comenta entre los entrenadores de La Masia. Aunque por encima de sus virtudes técnicas, en el club se valoran sus ganas de trabajar y aprender en una nueva cultura futbolística.

Hamza Abdelkarim posa tras recibir un premio MVP en el Mundial sub-17 de 2025. / EP

Junto a Mo Salah

Quizá por ello, el Barça ha decidido quedarse en propiedad con un futbolista que en Egipto es uno de los nombres llamados a tomar el relevo de Mohamed Salah, el estandarte del combinado egipcio, en la última década. De momento, en el Mundial, son compañeros. Según han publicado varios medios egipcios, el exjugador del Liverpool ha apadrinado a Abdelkarim, que, a pesar de su poca experiencia en el fútbol de élite, lucirá el dorsal 9. Palabras mayores.

En el Barça, parece difícil que su promesa norteafricana participe en la pretemporada con el primer equipo -dependerá de lo lejos que llegue Egipto en el Mundial- y, pese a que Hansi Flick busca un 9, todo apunta a que el próximo curso jugará en el Barça Atlètic, que compite en la Segunda Federación.

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Si se cumple este escenario, la promesa egipcia pasará de participar en un Mundial absoluto a debutar en la cuarta división del fútbol español con el filial azulgrana.