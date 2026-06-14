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Fórmula 1 Gran Premio Barcelona – Catalunya 2026, en directo: primeras colas para acceder a Montmeló
Alonso, en clave de despedida: "Probablemente será mi último gran premio en Barcelona"
El GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 arranca este viernes en Montmeló con las gradas llenas y un fuerte componente emocional por la posible despedida de Fernando Alonso del Circuit, donde la nueva grada Alonso Land reunirá a más de 10.000 aficionados pese al mal momento deportivo de Aston Martin. Kimi Antonelli llega como gran favorito tras dominar el inicio de temporada con Mercedes y ganar en Mónaco.
En marcha la carrera de F3
Ya en marcha la carrera de Fórmula 3. Ahora mismo es el francés Théophile Naël del equipo Campos Racing quien domina la primera mitad de carrera.
Primeras colas en los accesos
Los accesos al Circuit de Montmeló registran ya colas desde primera hora de la mañana. Desde trànsit recomiendan el acceso vía AP-7 o C-17 y el uso de transporte público.
Jornada grande en el Circuit
¡Buenos días! Montmeló ya está despierto para recibir la jornada grande de este domingo con la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Catalunya.
Mañana, la carrera
Tras dos días intensos de entrenamientos y clasificación, este domingo tendrá lugar por fin la carrera del Gran Premio de Barcelona.
Mañana de 15h a 17h tendrá lugar la esperada carrera. Nosotros dejamos el directo aquí hasta mañana por la mañana.
Russell se queda la 'pole'
Hamilton, segundo
Hamilton ha dado la grna sorpresa colocándose segundo entre los dos Mercedes.
Russell, rapidísimo
Russell se pone primero con 1:14.679 sacándole +0.319 a Antonelli, que va justo detrás. Norris está tercero a +0.322.
Neumáticos nuevos
Los pilotos a falta de 3 minutos van a usar su último juego de neumáticos nuevos. Es ahora o nunca y se lo van a jugar todo para conseguir la 'pole'.
Russell mejora tiempos
Russell mejora los tiempos de Piastri y marca un 1:15.145 que le pone en cabeza.
Se reanuda la Q3
Se reanuda la Q3 tras el incidente. Ahora son nueve pilotos en pista para conseguir su mejor tiempo.
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