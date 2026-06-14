Australia silencia a la Turquía de Güler y Çalhanoglu en una gesta tremenda

Australia logró la machada. Qué mal envejecieron las palabras de Çalhanoglu en la previa. "Dominaremos el partido, tenemos más cualidades y un equipo más talentoso”, espetó el capitán de Turquía, trasladando una superioridad que no supo demostrar sobre el verde. Sus palabras no sentaron nada bien en el combinado oceánico, que se llenó de furia y valor para terminar endosándole un 2-0 histórico a los otomanos gracias a los goles de Irankunda y Metcalfe.

No arrancó el partido muy animado que digamos. Güler le ponía la chispa, pero Australia plantaba cara ante una Turquía desconcertada. El mediocentro del Real Madrid y Kadioglu lo intentaban sin mucho éxito, y a la pausa para la hidratación se llegó con poco a destacar.

Pero fue precisamente ese parón para el refresquito el que revolucionó el encuentro. Pudo golpear Turquía en la reanudación, falló Güler y, a la contra, recibió el mazazo de Australia. En cuestión de segundos se pasó del posible 0-1 del madridista, en un claro remate de primeras en el área llegando de segunda línea que atrapó el portero, al 1-0 para los 'Socceroos', en una transición de libro culminada por Irankunda.

El Michael Jackson del Mundial, fan del Barça, sacó a relucir su potencia física para recibir a la espalda de la defensa, marcharse de su par con un autopase aprovechando su velocidad punta, y definir a la perfección ante el meta Çakir. Golazo del extremo del Watford.

Entonces sí reaccionó Turquía, pero Australia cerraba bien los espacios y obligaba a Güler y compañía a probar fortuna siempre desde lejos. Así se topó con la madera el latigazo del central Bardakci, en la más clara al descanso para los otomanos, que convirtieron el encuentro en un auténtico asedio en la segunda mitad, sobre todo con la entrada de Yildiz.

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Insistía el combinado de Vincenzo Montella, acumulando hombres en el área pero propiciando a su vez las contras de Australia, que pudo sentenciar en un testarazo tremendo de Harry Souttar a la salida de un córner. No era el día de Turquía, no era el día de Güler, que de nuevo se toparía con el portero en una falta directa envenenadísima. No tuvo premio la insistencia de Turquía, y cuando perdonas tanto... Australia sentenció el partido en una de sus transiciones, culminada por Metcalfe con un latigazo ajustado al palo.