El Mundial de Haití, una ilusión entre el caos nacional y una camiseta vetada

La selección de Haití materializa su retorno en un Mundial este domingo a las 03.00 h frente a Escocia y lo hace 52 años después de su única cita mundialista. Fue en la Copa del Mundo de 1974, celebrada en la antigua Alemania Occidental. Un torneo que se llevaron los anfitriones tras vencer a la Holanda de Johan Cruyff.

La selección haitiana pasó sin hacer mucho ruido en aquel Mundial. Perdió los tres partidos que disputó, pues tuvo que hacer frente a combinados mucho más potentes: Italia, Polonia y Argentina. Más de medio siglo después, los caribeños vuelven al mayor evento futbolístico del mundo. Un retorno muy sonado, aunque no lo es por el talento de sus jugadores u otra razón futbolística, sino por la situación de estado fallido en la que se encuentra y un veto de la FIFA.

Haití pretendía utilizar el foco mediático del Mundial para contar al mundo la historia del país mediante su camiseta. Sin embargo, la FIFA vetó la vestimenta este miércoles porque consideró que muestra un mensaje político o bélico de forma subliminal. En la parte inferior de la camiseta se puede apreciar una ilustración en la que un hombre levanta una bandera en un campo de batalla.

Concretamente, se trata de la Batalla de Vertières, un suceso clave en la revolución haitiana para su independencia. El combate se dio el 18 de noviembre de 1803, los haitianos vencieron a las tropas de Napoleón Bonaparte y es recordado como el Día de la Victoria en el país. Poco después, el 1 de enero de 1804, Haití proclamó su independencia del Reino de Francia y se convirtió en el segundo país americano, solo por detrás de Estados Unidos.

Crisis humanitaria

La FIFA, que decide lo que se trata de política y lo que no, pidió la modificación de la equipación. La marca que produjo las camisetas, la colombiana Saeta, sostuvo a través de un comunicado que su diseño busca rendir homenaje a la historia del país y a su lucha por la libertad. Un país que, previo a la revolución, el 90% de la población eran esclavos, según el economista francés Thomas Piketty.

Renzo Garces, de Perú, entra al haitiano Frantzdy Pierrot durante un amistoso celebrado la pasada semana en Miami. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Tanto delegados de la selección, como la propia marca, negaron que nada tiene que ver con la política actual del país. Una situación que, a día de hoy, parece irremediable. Haití está sufriendo una crisis humanitaria a gran escala, un conflicto que inició en 2021, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Desde aquel momento, extensas zonas del país y de Puerto Príncipe, la capital, están controladas por grupos armados.

Colegios cerrados

Según las Naciones Unidas, la inseguridad alimentaria afecta a 5,7 millones de personas, prácticamente la mitad de la población. En el pasado curso escolar cerraron 1.600 colegios debido a la violencia, dejando a 1,5 millones de niños y niñas sin acceso a la educación. El sistema sanitario del país caribeño también se encuentra en estado crítico, Médicos Sin Fronteras informa que más del 60% de las instalaciones de salud de Puerto Príncipe se encuentran cerrados.

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En medio de esta crisis, Haití vuelve a jugar una Copa del Mundo. En la isla, la ONU y la ONG Viva Rio organizan el torneo Ti Mondial 2026, que reúne a 48 escuelas y pretende fomentar la paz y la unidad de un país marcado por una violencia incesante, y es que la clasificación de Haití es un motivo de orgullo nacional entre sus habitantes. En medio de tanto caos, el país tiene una razón para alegrarse, aunque solo se trate de un deporte.