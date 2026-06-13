Lopetegui logra la gesta de darle a Qatar el primer punto de su historia en un Mundial

Julen Lopetegui se estrenó, por fin, en un Mundial de fútbol. El que fuera seleccionador español, ocho años después, pudo conseguir lo que no llegó a hacer en Rusia 2018. Fue en el llamado 'duelo del lujo', entre dos países con el PIB más alto del universo, en una de las ciudades más caras de Estados Unidos, San Francisco. En todo caso, el reto no era fácil: el primer punto mundislista de Qatar tras su terrible papel el año 2022, donde fue amfitriona.

Y lo consiguió. Ante una Suiza plagada de estrellas y de talento. La euforia fue máxima cuando en el último minuto del añadido, Boualem Khoukhi, central del Al-Sadd ganó el duelo de cabeza y remató al fondo de las mallas un gol que se celebró por todo el Oriente Medio.

Como se esperaba sobre el papel, fue bastante superior Suiza durante el partido, pero los qatarís, sólidos en defensa, tuvieron varias oportunidades para hacer daño ya en la primera parte. Suerte tuvo Murat Yakin, que contó con un Kobel acertado, sacando hasta dos providenciales intervenciones a tiros de Edmilson Junior, la primera tras un gravísimo error de Manuel Akanji, poco propio de un jugador de su nivel.

Boualem Khoukhi celebra el 1-1 contra Suiza. / BENJAMIN FANJOY / EFE

Por la parte de Suiza, el asedio fue continuo, sobre todo en la primera parte. Dan Ndoye tuvo las primeras ocasiones claras, con un tiro raso cruzado que sacó Abunada y otro que se fue por encima del larguero. De hecho, el portero qatarí, jugador del Al-Rayyan, fue clave para que el partido no acabara en goleada. Sacó paradas de todas formas. A Embolo, Aebischer, Ndoye, Ruben Vargas... Héroe y villano, ya que fue él también el que provocó el penalti que transformó Embolo antes del cuarto de hora de juego.

El equipo de Julen Lopetegui se cerró tras el gol y le dio el balón a los suizos. El sevillista Rubén Vargas fue el más desequilibrante, tanto partiendo desde la derecha como, sobre todo, desde la izquerda, donde estuvo gran parte del partido.

Pese al asedio, no llegó ningún otro tanto. La poca fortuna y sobre todo, Abunda, se encargaron de ello. Lloraba el portero tras el pitido final, y no fue para menos. Mantuvo a los suyos en el partido, y tuvo gran parte de culpa del éxito de su equipo.

La segunda parte perdió ritmo. Qatar se sintió más cómoda defendiendo, pero Suiza no dejó de tener el monopolio balón y la posesión. El resultado se quedaba corto, pero parecía que no había prisa en el combinado helvético. Lo acabó pagando el conjunto de Yakin que, en un momento de pérdida de concentración, dejaron que Qatar combinara una jugada a placer y Khoukhi, que le ganó el salto a un blando Miro Muheim, rematara e hiziera historia para los suyos.

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